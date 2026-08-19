Verónica Fonseca: “Estoy tranquila porque sé los valores que tiene mi marido, Memo Schutz”

Verónica Fonseca no tiembla. Mientras su esposo, el reconocido comentarista deportivo Memo Schutz, convive con otras celebridades en La casa de los famosos México, el reality show más comentado del momento, ella asegura estar en total paz. “Estoy tranquila porque sé los valores que tiene mi esposo”, afirma en entrevista exclusiva con TVyNovelas.

Verónica y Memo llevan 20 años de matrimonio y 23 de relación, su unión ha sobrevivido a crisis de salud, ausencias y hasta la exposición mediática. Pero, ¿qué opina Verónica realmente de que Memo haya compartido suite con otra mujer? ¿Siente celos? ¿Cómo han manejado en familia las críticas hacia el comentarista por su perfil poco controversial? Aquí, todas las respuestas.

La historia de amor de los Schutz comenzó con una decisión que cambió el rumbo de sus vidas. “Yo estaba con mis amigas y él con sus amigos, cada quien por su lado, planeando salir de antro. Todos sus amigos querían ir a un lugar y él no; él quería ir al Club, que fue donde nos conocimos”, recuerda Verónica. “Una calle antes de llegar al Bulldog dio el volantazo y se dirigió al Club”. Ya en el lugar, un amigo de Memo la interceptó a la salida del baño y el resto, como dicen, es historia. ¿Qué la enamoró de él? “Todo. Su corazón, su forma de ser, de ver la vida, sus valores, sus principios. Coincidíamos mucho en lo que queríamos a futuro: los dos queríamos formar una familia. Y la manera tan profesional y apasionada que tiene por su trabajo me hace sentir superorgullosa de él”.

En 23 años de relación, no todo ha sido color de rosa. Verónica confiesa que la prueba más difícil que han enfrentado como matrimonio no ha sido una crisis amorosa, sino la salud de sus hijos. “Quitando el primer embarazo, los demás fueron muy complejos, yo me ponía muy mal. Estuvimos en terapia intensiva mucho tiempo, con pruebas muy difíciles”, revela.

Sin embargo, esa adversidad los fortaleció como familia y pareja: “Nos ayudó a crecer como personas, a valorar la vida y el privilegio de ser padres”, asegura. ¿La clave para salir adelante? “Siempre con comunicación, con amor y sostenidos de la mano de él”, enfatiza.

Para Verónica, los momentos más bonitos que han pasado juntos son muchos, pero en especial, el nacimiento de sus hijos, ha sido lo mejor: “Son nuestro mayor orgullo y nuestros milagros”.

Verónica describe a su esposo como un padre entregado: “Es muy apapachador y abrazador. Aunque tiene un trabajo complicado, procura siempre estar presente. Por lo mismo es muy consentidor y, sí, un poco barco”, confiesa entre risas.

Y aunque los viajes y compromisos laborales de Memo podrían significar largas ausencias, ella lo maneja con filosofía: “Aunque estemos lejos, estamos cerca, mediante videollamadas, hablándonos... Apenas, en este proyecto de La casa de los famosos es en el que nos hemos mantenido sin comunicación, pero aquí estoy, apoyándolo porque somos un equipo”. Cuando Memo le comunicó que entraría al reality, Verónica admite que no lo esperaba: “No es el medio donde él se mueve, en espectáculos.

Tuvimos muchas pláticas y al final decidimos que era una buena oportunidad”. Y sus hijos, ¿qué opinan? “Se sienten muy orgullosos de ver que su papá es y siempre será el hombre que vemos en casa: el gran ser humano, el papá tranquilo, que trata de mediar en momentos complicados”.

Sobre la polémica que se dio cuando Memo compartió suite con Brianda, y él decidió no dormir en la misma cama, Verónica señala: “Él siempre hace lo que cree correcto para que pueda sentirse tranquilo de que sus hijos no se inquieten, o que algún compañerito de ellos lo pueda malinterpretar. Él está siendo transparente, como es, con los valores que queremos transmitir a nuestros hijos”.

¿Le incomodó verlo en ese aprieto? “Más bien pensé: ‘pobrecito, qué incómodo está’ (risas). La verdad me siento muy respetada y querida por él”, asegura Verónica, quien además nos confió si es celosa. “No, porque creo que hemos construido a lo largo de 23 años algo muy hermoso, tenemos muy claro que lo nuestro es tan valioso que no podemos ir en contra. Estoy tranquila porque sé los valores que tiene mi esposo”, sentencia.

Y sobre las críticas que ha recibido Memo por no generar conflictos o ser percibido como un hombre sensible, ella responde con contundencia: “Creo que el mundo en sí ya es complicado, se han perdido muchos valores y él no tiene que ser controversial para lograr el respeto y el cariño de los demás. Yo me siento muy feliz de que él demuestre la persona que es y que no vaya en contra de su esencia”.

¿Podría este reality cambiar su relación? “No, al contrario, la está fortaleciendo. Aunque estamos a la distancia y sin comunicación, estamos muy cerca, siempre pensando en él y él en nosotros”.

Mientras Memo sigue su participación en el programa, Verónica espera en casa, contando los días: “Lo extraño muchísimo, cada día más”. Y es que, como ella misma dice, el amor y la confianza son el mejor blindaje contra cualquier tentación o comentario malintencionado.