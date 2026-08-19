Influencer Alana Alves muere JUNTO A OTROS 6 acompañantes; huían de la policía con 137 kilos de marihuana

Siete personas murieron en un terrible accidente automovilístico. Entre ellas se encontraba la creadora de contenido Alana Alves, de 28 años.

Según medios locales, la influencer brasileña perdió la vida tras estar involucrada en una persecución policial.

La Policía Federal de Carreteras informó que Alana Alves viajaba en un automóvil con placas de la ciudad de Aracati, en Ceará, Brasil. Luego relató que al ser abordado por agentes el conductor del carro, Pedro Yan Linhares, desobedeció la orden de detenerse y comenzó su escape.

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Uniformados comenzaron a seguir el automóvil que, afirman, transportaba 137 kilos de marihuana.

La persecución culminó con una maniobra de adelantamiento que provocó una colisión frontal con otro coche.

Entonces, se pudo confirmar que Alana falleció en el lugar, al igual de Linhares, de 24 años, y Ramón Silverio, de 19, quien los acompañaba en el vehículo. Otra joven, de 20 años, cuya identidad se reservó, resultó herida y fue trasladada al hospital.

Uno de los jefes de policía manifestó que Pedro Yan no tenía licencia de manejo y portaba un dispositivo electrónico en el tobillo. Además, estaba acusado en casos de narcotráfico en el estado.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer el vínculo que existía entre Alves y el presunto criminal.

En tanto, ante la colisión del automóvil donde viajaba Alana también murieron cuatro pasajeros que iban en otro coche involucrado en el percance.

Todos los cadáveres fueron trasladados al puesto médico legal de Taiobeiras. Un día después, seis de ellos habían sido entregados a sus seres queridos.

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Debido a lo ocurrido se abrió una investigación con el objetivo de esclarecer los hechos.