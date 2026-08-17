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Hollywood

Así lució Bruce Willis en la boda de su hija, a cuatro años de padecer demencia prefrontal

El actor tiene 71 años y asistió a la ceremonia

Agosto 16, 2026 • 
Alejandro Flores
bruce willis 71 años (1).jpg

Bruce Willis tiene 71 años

Instagram Tallula Willis

La foto es en blanco y negro y en ella aparece Bruce Willis, Tallulah Willis y Justin Acee.

Desde 2022, cuando fue diagnosticado con demencia prefrontal, las apariciones de Bruce se redujeron a algunas publicaciones en redes sociales cada vez más esporádicas.
Su esposa Emma Eming Willis se ha dedicado no solamente a procurar su bienestar, sino desarrollar todo un movimiento social en favor de los cuidadores a través de una fundación con el nombre del actor.
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La foto de Bruce Willis a los 71 años

Ahora Willis aparece en esta foto durante la boda de su hija Tallulah y Justin.

“Bruce Willis hizo una rara aparición pública en la boda de su hija Tallulah Willis”, publicó la revista People.
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El actor de “Duro de Matar” tiene ahora 71 años, y en la foto aparece sonriendo mientras abraza con una mano a Tallulah, y Acee lo sujeta de la otra mano.

Bruce Willis
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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