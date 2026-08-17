Así lució Bruce Willis en la boda de su hija, a cuatro años de padecer demencia prefrontal

La foto es en blanco y negro y en ella aparece Bruce Willis, Tallulah Willis y Justin Acee.

Desde 2022, cuando fue diagnosticado con demencia prefrontal, las apariciones de Bruce se redujeron a algunas publicaciones en redes sociales cada vez más esporádicas.

Su esposa Emma Eming Willis se ha dedicado no solamente a procurar su bienestar, sino desarrollar todo un movimiento social en favor de los cuidadores a través de una fundación con el nombre del actor.

TE RECOMENDAMOS: Galilea Montijo se viste de reina para en la tercera gala de eliminación

La foto de Bruce Willis a los 71 años

Ahora Willis aparece en esta foto durante la boda de su hija Tallulah y Justin.

“Bruce Willis hizo una rara aparición pública en la boda de su hija Tallulah Willis”, publicó la revista People.

El actor de “Duro de Matar” tiene ahora 71 años, y en la foto aparece sonriendo mientras abraza con una mano a Tallulah, y Acee lo sujeta de la otra mano.

