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Yahir tiene tremendo descuido en LCDLF y Gema LO VIO D3SNUDO: “es la más bonita que he visto”

El cantante tomaba una ducha y abrió la puerta para buscar su toalla cuando pasó todo.

Agosto 19, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Accidente-Yahir.jpg

Yahir tuvo un descuido al terminarse de bañar y Gema lo vio d3snudo.

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“Dios me lo puso en mi camino… Muy hermosa lo que sea de cada quien”.

Impactada llegó Gema Garoa a contarles a Aldo, Karina, Moisés y ‘Ese Pérez’ que mientras estaba por los lavabos del baño vio desnudo a Yahir, quien tomaba una ducha.

La actriz dijo que era “la más bonita que he visto en mi vida”, además de señalar que “envidia” a la esposa del cantante.

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Garoa ingresó a la habitación ‘Tulum’ y les dijo a sus compañeros:

“Oigan, de actor p0rno. Una re4ta de actor p0rno… yo estaba esperando, aquí nadie espía a nadie. Dios me lo puso en mi camino… Muy hermosa lo que sea de cada quien”.

De inmediato, Aldo comentó: “Ya, dile que nos la enseñe” y después le expresó a Gema que “porque eres la líder Dios te premió”. Luego añadió: “Estoy enojado contigo” y la actriz le indicó: “Pero te la voy a describir”.

La famosa detalló que la puerta del baño tiene un espacio bastante grande como para que pudiera ver y aunque no lo hizo con intensión, al voltear la vista pudo ver al también actor mientras estaba desnudo.

Gema estaba junto a la regadera en la que Yahir se bañaba y fue justo cuando abrió la puerta para buscar su toalla.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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El momento y la anécdota no pasaron desapercibidas y tanto Aldo como Karina no repararon en pedirle más detalles. Rendón en forma de burla expresó: “ay, maldita su esposa”.

La casa de los famosos 4 Yahir Gema Garoa Aldo Rendón
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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