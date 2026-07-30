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¿José Eduardo Derbez y Paola Dalay están SEPARADOS? Reportan la supuesta ruptura de la pareja

Las especulaciones comenzaron a surgir luego de que la madre de la pequeña ya borró todas sus fotos juntos.

Julio 30, 2026 • 
Ericka Rodríguez
jose eduardo derbez

José Eduardo Derbez y Paola Dalay estarían separados.

Instagram

José Eduardo Derbez y su pareja Paola Dalay se han vuelto tendencia en redes sociales luego de que comenzara a circular la versión de una presunta crisis en su relación.

Pese a que ninguno de los dos ha confirmado que enfrenten un distanciamiento, publicaciones y movimientos en redes sociales han alimentado los rumores.

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La primera en soltar información sobre el posible truene fue la creadora de contenido ‘Chamonic’, quien aseguro que la pareja estaría viviendo un momento complicado.

Según su publicación, Paola habría borrado todas las fotografías junto al hijo de Eugenio Derbez. A esto se sumó que ambos compartieron mensajes en sus historias de redes sociales que algunos usuarios interpretaron como indirectas.

Además, también ha comenzado a circular un rumor sobre una cercanía entre José Eduardo y su colaboradora en ‘Mixologando’. Sin embargo, hasta el momento no hay evidencia que confirme la supuesta relación.

Lo ocurrido hizo que algunos seguidores de Derbez recordaran su postura sobre el matrimonio.

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NO TE VAYAS SIN LEER: Todo sobre la mediática relación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay: de cómo se conocieron a su hija, Tessa

José Eduardo ha confesado no tener prisa por casarse y que incluso el tema le genera cierto temor, pues dijo que ha visto relaciones estables terminar después de una boda.

josé eduardo derbez Paola Dalay
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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