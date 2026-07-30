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Despiden al actor de ‘El Laberinto del fauno’ y ‘Biutiful’, Manolo Solo

El español perdió la vida a los 62 años y se le recuerda por su trabajo al lado de los directores mexicanos Del Toro e Iñárritu.

Julio 30, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Murió el actor español Manolo Solo.

Getty Images

La madrugada de este jueves 30 de julio, se confirmó el deceso del actor español Manolo Solo, ganador de un Premio Goya a mejor actor de reparto en 2017 por ’Tarde para la ira’. También fue nominado a mejor actor protagonista por ‘Una quinta portuguesa’.

La Academia de Cine dio a conocer que será velado en el sanatorio de San Isidro de Madrid.

Solo nació en Algeciras, Cádiz, en 1964. Trabajó en películas como ‘El laberinto del fauno’ (2006), de Guillermo del Toro, ‘Biutiful’ (2010), de Alejandro González Iñárritu y ‘El buen patrón’ (2021), junto a Javier Bardem, además de participar en obras teatrales y televisión.

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Estudió Ciencias de la Educación, pero nunca ejerció. Luego ingresó al Instituto del Teatro de Sevilla, pero lo dejó para hacer doblaje. En esa etapa prestó su voz a series internacionales como ‘Dragon Ball Z’ y ‘Rex, un policía diferente’.

Su debut en la pantalla grande fue con ‘El vivo retrato’, en 1986, y, desde entonces, no paró de actuar. Ha trabajado con los directores Alberto Rodríguez, Guillermo del Toro, Fernando León, Alejandro González Iñárritu, Isabel Coixet, José Luis Cuerda, Álex de la Iglesia o Alejandro Amenábar.

En 2017, ganó el Premio Goya al mejor actor de reparto por ‘Tarde para la ira’, ópera prima del actor Raúl Arévalo. El año anterior estuvo nominado al galardón por primera vez por su interpretación del juez Pablo Ruz en ‘B, la película’, sobre el caso Bárcenas.

Fue candidato también al Premio Goya a mejor actor protagonista en 2024 con ‘Cerrar los ojos’, y en 2026 repitió nominación al Premio Goya por uno de sus papeles más aclamados, el de ‘Fernando’, un profesor cuya mujer desaparece y decide irse a Portugal para empezar de cero, en ‘Una quinta portuguesa’, de Avelina Prat.

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Uno de sus últimos trabajos fue el del general Manuel Gutiérez Mellado, vicepresidente del Gobierno en el Gobierno de Adolfo Suárez en la serie “Anatomía de un instante” (2025), sobre el fallido golpe de estado en España del 23 de febrero de 1981.

Descanse en paz.

Alejandro González Iñárritu guillermo del toro
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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