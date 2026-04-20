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Hollywood

Impacta la muerte de actor de ‘Salvados por la campana’; se estaba bañando cuando le dio un infarto

Su novia lo fue a buscar al notar que se tardaba mucho y lo halló inconsciente en el suelo del baño.

Abril 20, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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El actor de Hollywood perdió la vida a los 57 años.

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El reconocido actor Patrick Muldoon, quien formara parte de proyectos como ‘Salvados por la campana’, ‘Days of Our Lives’, ‘Melrose Place’ y la cinta ’Starship Troopers’, falleció el pasado domingo 19 de abril, a los 57 años, tras sufrir un infarto en su casa de Beverly Hills, California.

Fue su hermana, Shana Muldoon-Zappa, quien dijo a TMZ que “Patrick fue a bañarse el domingo por la mañana después de tomar café con su novia en su casa de Beverly Hills. Su novia decidió ver cómo estaba al notar que tardaba demasiado y lo encontró inconsciente en el suelo del baño. Los paramédicos acudieron de urgencia e intentaron reanimarlo, pero ya no hubo nada que pudieran hacer”.

En tanto, la pareja del histrión de Hollywood, Miriam Rothbart, fue quien lo encontró inconsciente en el suelo.

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Muldoon, quien no estaba casado y tampoco tenía hijos, deja a su pareja, a sus padres Deanna y Patrick Sr., y a su hermana Shanna (quien está casada con Ahmet Zappa), con quien mantenía un estrecho vínculo familiar.

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¿Quién es Patrick Muldoon?

Nació el 27 de septiembre de 1968 en San Pedro, California. Creció en Los Ángeles y estudió en la Universidad del Sur de California, donde jugó futbol americano para ‘Los Trojans’.

Su carrera actoral comenzó mientras aún estaba en la universidad, con un pequeño rol como ‘Matt’ en la comedia ‘¿Quién es el jefe?’ (1990). Poco después obtuvo un papel recurrente como ‘Jeffrey Hunter’ en ‘Salvados por la campana’.

Se consolidó como estrella de telenovelas al interpretar a ‘Austin Reed’ en ‘Days of Our Lives’ de 1992 a 1995, regresando brevemente entre 2011 y 2012. También brilló en ‘Melrose Place’ como ‘Richard Hart’ durante varias temporadas.

En cine alcanzó gran popularidad con el rol de ‘Zander Barcalow’ en ‘Starship Troopers’ (1997), de Paul Verhoeven.

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Entre sus trabajos más recientes como actor destacan ‘Deadlock’ (2021), ‘Vanquish’ (2021), ‘Dakota’ (2022), ‘Marlowe’ (2022) y ‘Murder at Hollow Creek’ (2023). Su última película como actor, el thriller ‘Dirty Hands’ (junto a Denise Richards y Michael Beach), tenía previsto su estreno este año.

Descanse en paz.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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