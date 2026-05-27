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Hollywood

Luto entre el elenco de ‘Emily en París’, muere uno de sus actores tras luchar contra grave esclerosis

Tras sufrir complicaciones derivadas de la ELA, perdió la vida el querido histrión.

Mayo 27, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Uno de los actores de ‘Emily en París’ murió tras complicaciones de ELA.

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El actor francés Pierre Deny, reconocido internacionalmente por su participación en la serie de Netflix, ‘Emily en París’, falleció tras sufrir complicaciones derivadas de un caso severo de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

Fueron sus hijas quienes mediante un comunicado confirmaron la noticia.

“Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Pierre Deny, ocurrido este lunes tras un caso repentino y grave de ELA”, se lee en comunicación.

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El histrión, de 69 años, formó parte de las temporadas tres y cuatro de ‘Emily en París’, donde dio vida a ‘Louis de Léon’, un empresario y director de la firma de artículos de lujo ‘JVMA’. Este personaje se relacionó en las tramas del mundo de la moda y los negocios de la producción estelarizada por Lily Collins.

Luego de hacerse pública la noticia, diversas figuras del medio del espectáculo comenzaron a enviar mensajes de despedida y condolencias. Dentro de las que destacan la de la actriz y cantante Sylvie Vartan, quien recordó los momentos que compartieron juntos en el escenario.

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Al tiempo, resaltó las cualidades humanas y profesionales de Deny, a quien describió como un actor generoso, sensible y con un gran sentido del humor.

A lo largo de su carrera, Pierre Deny construyó una sólida trayectoria dentro de la televisión francesa, participando en diversas producciones que le permitieron consolidarse como un rostro reconocido entre el público europeo.

Uno de sus trabajos más destacados fue su personaje de ‘Renaud’ en la telenovela ‘Demain nous appartient’, donde permaneció durante varios años y logró una conexión cercana con la audiencia.

Aunque en años recientes alcanzó una mayor proyección internacional gracias a ‘Emily en París’, Pierre desarrolló gran parte de su carrera entre la televisión, el teatro y producciones francesas, era considerado un actor versátil y constante.

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En su vida personal, mantuvo un perfil discreto, alejado de los reflectores; sin embargo, se sabe que estaba rodeado de su familia y fueron sus hijas quienes confirmaron públicamente su fallecimiento, acompañándolo en los últimos momentos de su vida.

Descanse en paz.

Netflix Muerte
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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