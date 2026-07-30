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Raúl de Molina, de ‘El Gordo y La Flaca’ YA PERDIÓ el 85% de la audición: “no tengo buenas noticias”

El conductor habló sobre el diagnóstico que recibió tiempo atrás y que evolucionó desfavorablemente.

Julio 30, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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‘El Gordo’ de Molina reveló que ha perdido el oído casi por completo.

Getty Images

“‘Mira, te podemos poner un implante porque ya has perdido tanto’ (…) pero después de que el doctor me da la noticia (…)”.

El presentador de televisión, Raúl De Molina, reveló una terrible verdad que lo deja vulnerable en su día a día. Y es que en una reciente emisión del programa ‘El Gordo y La Flaca’ reveló que ya perdió el 85% de la audición.

El expaparazzo compartió que hace tiempo fue diagnosticado con una pérdida auditiva severa y que, incluso, los auxiliares auditivos que utiliza, ya no le funcionan correctamente.

“No tengo buenas noticias. Fui al doctor, al que no iba desde hace cuatro años, del oído y me dice que he perdido el 85 por ciento. De lo que yo oigo, nada más me queda el 20 por ciento de este oído (derecho) y de este he perdido el setenta y pico (izquierdo)”, confesó.

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“Entonces en un oído me queda el 20 por ciento más o menos, unos 18, y en el otro me queda como el 10 por ciento. Yo uso estos aparatos para oír, pero no oigo muy bien con ellos”, agregó.

El conductor explicó que no todo está perdido y que su propio médico le sugirió someterse a una cirugía para colocarle un implante en el oído. Sin embargo, enfatizó que tras conversar con una audióloga, que su mismo doctor le recomendó, el panorama cambió.

“Fui al doctor y me dice: ‘mira, te podemos poner un implante porque ya has perdido tanto’ (…) pero después de que el doctor me da la noticia (…) me dice: ‘ahora vas a hacer un zoom con la doctora que te va a poner después el aparato. La audióloga está en el hospital de Miami, viene acompañada de un estudiante, el único problema es que es china (la estudiante) y la mujer no habla inglés casi”, relató.
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“Me empieza a hablar con el acento más profundo que yo no entiendo (…) Tuve que sufrir por media hora con esta estudiante y luego vino la audióloga a decirme por qué no debería hacerme la operación. ‘Bueno, mira, el 40 por ciento de la gente que se la hace no queda feliz’ (…) Mientras que el doctor que me vio originalmente me dijo: ‘Tú estás perfecto, esto no es nada. Te hago la operación, demoro una hora y media. Te ponemos el implante y todo sale bien”, sentenció sin aclarar si tomaría la decisión de someterse a la cirugía auditiva.

Raúl de Molina audición
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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