Raúl de Molina, de ‘El Gordo y La Flaca’ YA PERDIÓ el 85% de la audición: “no tengo buenas noticias”

“‘Mira, te podemos poner un implante porque ya has perdido tanto’ (…) pero después de que el doctor me da la noticia (…)”.

El presentador de televisión, Raúl De Molina, reveló una terrible verdad que lo deja vulnerable en su día a día. Y es que en una reciente emisión del programa ‘El Gordo y La Flaca’ reveló que ya perdió el 85% de la audición.

El expaparazzo compartió que hace tiempo fue diagnosticado con una pérdida auditiva severa y que, incluso, los auxiliares auditivos que utiliza, ya no le funcionan correctamente.

“No tengo buenas noticias. Fui al doctor, al que no iba desde hace cuatro años, del oído y me dice que he perdido el 85 por ciento. De lo que yo oigo, nada más me queda el 20 por ciento de este oído (derecho) y de este he perdido el setenta y pico (izquierdo)”, confesó.

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“Entonces en un oído me queda el 20 por ciento más o menos, unos 18, y en el otro me queda como el 10 por ciento. Yo uso estos aparatos para oír, pero no oigo muy bien con ellos”, agregó.

El conductor explicó que no todo está perdido y que su propio médico le sugirió someterse a una cirugía para colocarle un implante en el oído. Sin embargo, enfatizó que tras conversar con una audióloga, que su mismo doctor le recomendó, el panorama cambió.

“Fui al doctor y me dice: ‘mira, te podemos poner un implante porque ya has perdido tanto’ (…) pero después de que el doctor me da la noticia (…) me dice: ‘ahora vas a hacer un zoom con la doctora que te va a poner después el aparato. La audióloga está en el hospital de Miami, viene acompañada de un estudiante, el único problema es que es china (la estudiante) y la mujer no habla inglés casi”, relató.

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