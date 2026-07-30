Madre descubre que sus dos hijas eran “NOVIAS” y ellas terminan echándole la culpa

La historia de una madre de familia y sus hijas se hizo viral tras destaparse un insólito secreto. Y es que la mujer descubrió que dos de sus hijas mantenían una relación sentimental.

La señora contó que todo comenzó cuando notó un comportamiento inusual entre las jóvenes. Y aunque al principio creyó que se trataba de un vínculo de hermanas muy cercano, con el paso del tiempo empezó a sospechar que la relación iba más allá del afecto familiar.

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La mujer explicó que decidió hablar con ambas para aclarar sus inquietudes y durante la charla, las chicas reconocieron que sostenían una relación sentimental.

Según el testimonio de la madre, buscó apoyo para afrontar la situación y manifestó su preocupación por las consecuencias que ese hecho podría tener en la convivencia familiar. También aseguró que, desde entonces, sus allegados le dieron la espalda y la tacharon de “alcahueta”.

Además, indicó que sus hijas la culparon por no darles una habitación separada para cada una.

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Finalmente, dijo que las hermanas se fueron de su casa para vivir juntas.