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¿Qué pasará con la hija de José Eduardo Derbez tras la separación?: Paola Dalay VENTILA EL ACUERDO

Paola Dalay negó que el hijo de Eugenio busque quitarle a Tessa, pero esta es la verdad sobre con quien vivirá la menor.

Noviembre 03, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Paola Dalay reveló el acuerdo al que llegó con José Eduardo Derbez sobre el cuidado de su hija Tessa.

Instagram

“Ahorita Tessa está viviendo con José Eduardo”.

Ya se rebeló el acuerdo al que llegaron José Eduardo Derbez y Paola Dalay tras anunciar su separación y que tiene que ver con su hija Tessa y con quien vivirá. Esto luego de la que expareja de Derbez indicara que en su mudanza la menor está al cuidado de él.

El convenio surge días después de que Paola y José Eduardo confirmaran públicamente su separación, este 1 de noviembre, a través de un video conjunto en redes sociales.

Dalay precisó que la ruptura en realidad ocurrió hace aproximadamente cinco meses, aunque decidieron mantenerla en privado hasta ahora.

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Además, el anuncio de la separación se da en medio de la confirmación de la nueva relación de Paola con el futbolista César Romo, la cual se habría dado tras el truene con el actor, según dijo la propia Dalay.

La creadora de contenido explicó que Tessa tendrá su residencia habitual con ella una vez que termine de acondicionar el departamento al que se mudó hace tres meses.

“Ahorita Tessa está viviendo con José Eduardo porque como yo me estoy cambiando de departamento, es complicado y lleva tiempo poner una casa en orden para que llegue Tessa, pero en cuanto esté todo acomodado, Tessa va a vivir conmigo”, explicó.

De esta forma, Paola Dalay enfatizó en que José Eduardo podrá convivir con su hija sin calendario de visitas.

“Tenemos un acuerdo de, tú la vas a ver y la vas a visitar cuando tú quieras, te la puedes llevar cuando tú quieras, no tenemos días; no queremos poner ese tipo de cosas”, señaló la influencer al periodista Gustavo Adolfo Infante.

Ante los comentarios en redes sociales que especulaban con que el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo buscaría quedarse con la custodia de Tessa, la influencer fue tajante:

“José Eduardo no me la va a quitar, porque he visto comentarios ahí de que José Eduardo me la va a quitar y no, no me la va a quitar”.

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Paola reconoció que todavía no existen acuerdos específicos sobre la relación que tendrá la menor con las futuras parejas de ambos padres. Tampoco detalló convenios sobre la distribución de responsabilidades económicas relacionadas con el cuidado de Tessa.

josé eduardo derbez Paola Dalay
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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