A futbolista Jesús de Miguel le da un rodillazo el portero Owono tras choque en pleno partido y pierde la vida

“No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza”.

El delantero de Tenerife, Jesús de Miguel, de 30 años, perdió la vida tras recibir un golpe del portero rival, en pleno partido de la Segunda Division española contra el Andorra.

“Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento” de De Miguel, ingresado de urgencia tras chocar con el portero del Andorra, Jesús Owono.

El golpe que le arrebató la vida a De Miguel en la Unidad de Cuidados Intensivos del ‘Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria’ de Tenerife se dio en los últimos minutos del encuentro entre el Tenerife y el Andorra.

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El deportista se disponía a controlar el balón en el centro del campo cuando Owono salió a despejar la pelota, atropellando al delantero rival en una escena que dejó en silencio al estadio ‘Heliodoro Rodríguez López’.

Por su parte, el árbitro expone que Owono había impactado con la pierna en alto en De Miguel.

“La policía ha abierto una investigación en coordinación con las autoridades judiciales por la muerte del delantero”, informaron fuentes policiales a la AFP.

El jugador del Tenerife quedó tendido en el suelo, donde fue atendido por las asistencias.

⚠️ Muere a los 30 años Jesús de Miguel Alameda, delantero del CD Tenerife por un golpe con la rodilla por parte del portero del FC Andorra. pic.twitter.com/nN0JnZ3uO1 — Pamela Cerdeira (@PamCerdeira) November 3, 2026

Según la prensa española, el futbolista sufrió una parada cardiorrespiratoria tras el golpe, de la que pudo ser reanimado.

El árbitro suspendió el encuentro y De Miguel fue llevado al hospital, donde quedó ingresado. Al principio se hablaba de que se encontraba “estable dentro de la gravedad”, aunque otro comunicado a última hora apuntaba a que había “empeorado neurológicamente”.

“No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza”, expresó el Tenerife en su comunicado.

“Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace”, añadieron.

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De Miguel llevaba algo más de una temporada en el Tenerife, al que había llegado en el verano de 2025 procedente del Castellón, ayudando al club canario a subir a la Segunda División.

Originario de Madrid, el delantero era un respetado goleador de las divisiones inferiores del fútbol español.

Descanse en paz.