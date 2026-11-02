Paola Dalay confirma que sale con futbolista César Romo tras confirmar ruptura con José Eduardo Derbez

Después de que se rumorara de una crisis matrimonial entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay, finalmente confirmaron su ruptura el domingo 1 de noviembre de 2026.

Paralelamente, el futbolista César Romo compartió en redes sociales una foto con Paola, por lo que de inmediato comenzaron los cuestionamientos, mismos que ella resolvió en entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

En el canal de YouTube del periodista, Paola Dalay compartió: “Sí es complicado llegar a estas decisiones. (La separación) es desde el amor, es 100% real, y por el amor a nuestra hija, si seguimos forzando algo, podríamos terminar mal”.

“Ahorita terminamos muy bien, somos muy buenos amigos y nos seguirán viendo juntos porque tenemos una hija en común”, insistió sobre su relación terminada con José Eduardo Derbez..

Además, confirmó que está saliendo con César Romo: “Sí, estamos saliendo, pero lo conocí ya que yo había terminado con José Eduardo. Aunque no era público, seguí con mi vida, así como también él lo hizo”.

“No somos novios, no tenemos una relación, pero nos estamos conociendo, estamos saliendo y todo va fluyendo muy bien”.

¿Qué motivos hubo para terminar su relación con Derbez?

“Hay cosas que nos guardamos para nosotros, pero no hubo infidelidades de ninguno de los dos, estamos tranquilos por ese lado. Dentro de la relación nos respetamos mucho. Nunca hubo violencia, jamás”, insistió Paola Dalay.

Por si fuera poco, se deshizo en halagos para el padre de su hija: “José Eduardo es increíble, como papá es espectacular. Como pareja también era increíble, pero hay cosas que ya no dan para más”.