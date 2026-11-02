Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Paola Dalay confirma que sale con futbolista César Romo tras confirmar ruptura con José Eduardo Derbez

La joven advierte que NO hubo infidelidad de ninguna de las partes. Solo ya no funcionaban como pareja y ella siguió con su vida.

Noviembre 02, 2026 • 
TVyNovelas
derbez-paola-dalay---.jpg

Paola Dalay ya sale con César Romo tras confirmar ruptura con José Eduardo Derbez

Después de que se rumorara de una crisis matrimonial entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay, finalmente confirmaron su ruptura el domingo 1 de noviembre de 2026.

Paralelamente, el futbolista César Romo compartió en redes sociales una foto con Paola, por lo que de inmediato comenzaron los cuestionamientos, mismos que ella resolvió en entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

En el canal de YouTube del periodista, Paola Dalay compartió: “Sí es complicado llegar a estas decisiones. (La separación) es desde el amor, es 100% real, y por el amor a nuestra hija, si seguimos forzando algo, podríamos terminar mal”.

“Ahorita terminamos muy bien, somos muy buenos amigos y nos seguirán viendo juntos porque tenemos una hija en común”, insistió sobre su relación terminada con José Eduardo Derbez..

Además, confirmó que está saliendo con César Romo: “Sí, estamos saliendo, pero lo conocí ya que yo había terminado con José Eduardo. Aunque no era público, seguí con mi vida, así como también él lo hizo”.

“No somos novios, no tenemos una relación, pero nos estamos conociendo, estamos saliendo y todo va fluyendo muy bien”.

¿Qué motivos hubo para terminar su relación con Derbez?

“Hay cosas que nos guardamos para nosotros, pero no hubo infidelidades de ninguno de los dos, estamos tranquilos por ese lado. Dentro de la relación nos respetamos mucho. Nunca hubo violencia, jamás”, insistió Paola Dalay.

Por si fuera poco, se deshizo en halagos para el padre de su hija: “José Eduardo es increíble, como papá es espectacular. Como pareja también era increíble, pero hay cosas que ya no dan para más”.

josé eduardo derbez Paola Dalay No te pierdas
TVyNovelas
TVyNovelas
TVyNOVELAS es la revista que todo México lee.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
pablito ruiz quien es la mascara.jpg
Famosos
Pablito Ruiz regresó a Televisa en “secreto” y nadie lo había descubierto
Noviembre 02, 2026
 · 
Alejandro Flores
victoria ruffo jose eduardo derbez.jpg
Famosos
José Eduardo Derbez le ocultó hasta a su propia madre, Victoria Ruffo, su ruptura con Paola Dalay
Noviembre 02, 2026
 · 
Alejandro Flores
pablo montero natalia alcocer (1).jpg
Famosos
Natalia Alcocer llora por Pablo Montero pero él prefiere hablar de animales al salir de La Granja VIP
Noviembre 02, 2026
 · 
Alejandro Flores
niurka la granja vip.jpg
Famosos
Niurka llora y confiesa que le duelen sus “rodillitas"; ¿quién es el octavo eliminado de La Granja VIP?
Noviembre 01, 2026
 · 
Alejandro Flores
Perros-Condesa.jpg
Viral
Responsable de ENVEN3NAR PERROS en La Condesa confiesa: “M4t4ría a todos los perros si pudiera”
El sujeto confeso tras ser detenido que cometió el cr1men porque un can mordió a su hijo.
Noviembre 02, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
octavio ventosa quien es la mascara.jpg
Famosos
Revelan la identidad de Octavia Ventosa en "¿Quién es la Máscara?”
El primer duelo de "¿Quién es la Máscara?” este 1 de noviembre fue ganado por Alex Loro y Carmela Tarantela
Noviembre 01, 2026
 · 
Alejandro Flores
paola dalay.jpg
Famosos
Paola Dalay pelea con sus haters tras ruptura con José Eduardo Derbez: “Me estás fregando”
La separación de Paola y José Eduardo ha generado polémicos comentarios en el perfil de ella
Noviembre 01, 2026
 · 
Alejandro Flores
crista montes ring royale.jpg
Famosos
Confirman que la mamá de Gala Montes peleará en Ring Royale; estos rivales piden para ella
Crista Montes aceptó subirse el ring en 2027 y los fans de inmediato propusieron dos nombres para su rival
Noviembre 01, 2026
 · 
Alejandro Flores