Muere el hijo de Cindy Crawford a los 27 años; estuvo en una clínica mexicana intentando SUPERAR ADICCIONES

“Creo que por eso empecé a verme como la persona fácil y nunca quise pedir ayuda”.

Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford, murió a los 27 años.

El modelo perdió la vida al interior de un centro de rehabilitación en Los Ángeles, según la oficina del forense del condado.

Allie Jenkins, representante de Crawford y su esposo, Rande Gerber, dijo que la familia “pide privacidad durante este momento tan difícil y doloroso”.

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Gerber, que siguió los pasos de su madre en el mundo de la moda, debutó en la pasarela a los 16 años con la firma italiana ‘Moschino’ y trabajó con varias marcas internacionales.

Posteriormente modeló para marcas como ‘Burberry’, ‘Dolce & Gabbana’ y ‘Bottega Veneta’.

Su padre, Rande Gerber, es un empresario conocido que cofundó la marca de tequila ‘Casamigos’ junto al actor George Clooney.

En los últimos años, Gerber habló abiertamente sobre sus problemas de salud mental y su consumo de drogas.

En 2023, declaró en el podcast ‘Studio 22’: “Tras haber luchado contra problemas de salud mental, depresión y otras dificultades relacionadas, creo que, tanto si ayudo a una persona como a cien a salir de la situación en la que yo estuve en un momento de mi vida, eso es todo lo que necesito hacer”.

En la edición de septiembre de ‘Vogue’ Estados Unidos, su hermana Kaia también abordó su lucha contra la adicción. “Cuando algo así ocurre en una familia, afecta a todos”, señaló.

“Creo que por eso empecé a verme como la persona fácil y nunca quise pedir ayuda”.

En marzo pasado, apenas seis meses antes de su repentino fallecimiento, publicó un video grabado en una clínica de bienestar ubicada en Cancún y compartió un emotivo testimonio sobre su lucha contra la adición y el proceso que emprendió para intentar recuperar el control de su vida.

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“Dejar de controlarlo no fue fácil, pero confiaba en que había algo superior a mí que lo guiaba. Sabía por qué estaba allí. Me enfrenté a aquello de lo que había estado huyendo, y en medio de todo, comenzó a encontrar el camino de regreso a mí mismo”.

Su publicación provocó muestras de apoyo, incluida su famosa madre, quien le dijo que era “un guerrero” y que estaba “muy orgullosa” de él.

Descanse en paz.