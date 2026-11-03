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‘Doña Alegría’, mamá de Poncho de Nigris, CONFIRMADA para entrar al reality ‘La Mansión VIP 2’

La señora influencer convivirá durante 30 días con personajes como Karely Ruiz y Paolita Suárez.

Noviembre 03, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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La abuela de Aldo de Nigris ingresará al reality ‘La Mansión VIP’.

Instagram

“Te vamos a estar apoyando con todo, Doña Alegría”.

Leticia Guajardo, mejor conocida como ‘Doña Alegría’, fue confirmada como la séptima habitante de ‘La Mansión VIP’. La madre de Poncho de Nigris busca llevarse los 2 millones de pesos que se ofertan en el reality.

Al interior del proyecto, que se estrena el próximo 8 de noviembre, los participantes convivirán asilados durante 30 días.

‘Doña Alegría’ convivirá con populares figuras en el mundo del internet como Karely Ruiz o Paolita Suárez.

TE RECOMENDAMOS: Paola Suárez también consigue ENTRAR A UN REALITY: así la confirmaron en ‘La Mansión VIP’

En el video que destapa a la integrante de ‘La Mansión VIP’ se hace alusión a su negocio pastelero.

“Te vamos a estar apoyando con todo, Doña Alegría”, escribió en una de sus historias su nieto, Aldo de Nigris, y bajo el clip promocional difundido por ‘HotSpanish’.

¿Quién es Doña Alegría?

La líder de los de Nigris ha construido una audiencia masiva en redes sociales a sus 74 años. Suele realizar transmisiones en vivo, que acumulan millones de reproducciones, donde aborda temas de su entorno familiar.

Desde hace un tiempo, la señora diversificó sus actividades comerciales con la apertura de ‘Doña Alegría Pastelería’ en Monterrey.

Los secretos mejor guardados de "¿Quién es la Máscara?”

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Su ingreso a ‘La Mansión VIP’ sorprende, aunque no es la primera vez que recibe una oferta para ingresar a un reality show. De hecho, Poncho de Nigris reveló que le pidió rechazara la propuesta de ‘La Casa de los Famosos México’, pues solamente le ofrecían 100 mil pesos semanales.

Leticia Guajardo La Mansión VIP
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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