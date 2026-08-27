Natalie Portman se convierte en madre por TERCERA VEZ a los 45 años: “Sé que es un milagro”

“Sé lo afortunada que soy. Soy muy consciente de ello y estoy muy agradecida. Siento un profundo aprecio y gratitud”.

El pasado 25 de agosto, Natalie Portman dio a luz a su tercer hijo, fruto de su relación con Tanguy Destable. De acuerdo a la revista francesa ‘Voici’, la actriz, de 45 años, trajo al mundo a un niño, el primero de esta relación.

Hasta ahora, ni Portman ni el músico han confirmado el nacimiento y los detalles se mantienen con completo hermetismo.

De confirmarse la noticia, el recién nacido se convertiría en el tercer hijo de Natalie, quien ya es madre de Aleph, de 15 años, y Amalia, de 9, a quienes tuvo junto a Benjamin Millepied.

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Fue en abril pasado cuando la ganadora del Oscar apareció en la portada de ‘Harper’s Bazaar’ y habló por primera vez de esta nueva etapa.

En la conversación reveló que su tercer bebé “fue un milagro”.

“Tanguy y yo estamos muy emocionados”, mencionó “Estoy muy agradecida. Sé que es un gran privilegio y un milagro”, subrayó.

“Crecí escuchando lo difícil que es quedarse embarazada”, dijo. “Tengo muchos seres queridos que lo han pasado muy mal, así que quiero mostrar respeto hacia ellos también. Es algo hermoso y maravilloso, pero a la vez muy difícil (…) Sé lo afortunada que soy. Soy muy consciente de ello y estoy muy agradecida. Siento un profundo aprecio y gratitud”, sentenció.

Posteriormente, en junio, la protagonista de ‘El Cisne negro’ llenó las redes sociales de ternura al publicar una fotografía en que se dejaba ver su vientre mientras escribió: “contando los días para verte”.

En febrero de 2026 se hizo pública la relación de Natalie con Tanguy Destable, conocido artísticamente como ’Tepr’.

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El músico ya era padre de Etienne y Vadim, quienes nacieron de su matrimonio con la actriz Louise Bourgoin.