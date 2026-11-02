En medio de la polémica por la serie de ‘Timbiriche’, REAPARECE Sasha Sokol en la Formula 1 con su pareja

La última publicación de Sasha Sokol en redes sociales hace alusión a la postura de la cantante y sus compañeros exTimbiriches sobre la serie de la banda producida por Vix.

“Ninguno de nosotros participó en la creación de esta serie ni fuimos consultados sobre las historias que en ella se cuentan. Tampoco autorizamos el uso de nuestra imagen, voz o identidad”, es un fragmento del comunicado que se publicó el pasado 6 de octubre.

El documento fue lanzado por Alix, Diego, Mariana, Erik, Benny y Sasha días antes de conocer que la serie tomaba como supuesta base un homenaje a la agrupación cuando en realidad tenía como eje la historia de abuso de Sokol y Luis de Llano.

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Ante la molestia de muchos aliados de Sasha y sin que la propia intérprete haya emitido palabra alguna sobre los episodios de la serie, decidió reaparecer en las instalaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez este primero de noviembre.

Sasha y su pareja, Alejandro Soberón Kuri caminaron por el acceso exclusivo del Paddock Club mientras se desarrollaban las actividades de la Fórmula 1.

Aunque no emitieron declaraciones a la prensa, acapararon la atención y las cámaras. Sasha lucía sonriente mientras posaba junto a Soberón Kuri.

En redes sociales se especula sobre una posible demanda que pudiera emprender Sasha tras ser revictimizada en la serie y que estaba a la espera de que se transmitieran todos los capítulos para echar a andar acciones legales.

En tanto, el productor ejecutivo de la serie, Pablo Cruz, reconoció durante la presentación a medios que la relación entre Sokol y el productor Luis de Llano constituye el eje de la trama. Cruz sostuvo que el libreto tomó hechos de conocimiento público para construir una ficción.

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Por su parte, la actriz Macarena García, quien interpreta a Sokol en la serie, dijo comprender la inconformidad del grupo. Afirmó a la prensa que el elenco abordó los personajes con respeto y reconoció el valor de las mujeres que denuncian agresiones.