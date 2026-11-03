Primera postura de Sasha y ‘exTimbiriches’ tras el fin de la serie: “CONVIRTIERON EL DOLOR en entretenimiento”

“No se trata de que las historias incómodas dejen de contarse; se trata de cuestionar cómo se cuentan”.

Ya se esperaba que los exintegrantes de la banda ‘Timbiriche’ hicieran pública su postura luego de que la serie llegó a su fin. Y fue a través de un comunicado de prensa donde Alix, Diego, Mariana, Erik, Benny y Sasha expresaron su inconformidad.

“La serie de ‘Timbiriche’ no fue de ‘Timbiriche’” fue el demoledor párrafo con el que inicia el comunicado.

En el texto, los cantantes expresaron que se desaprovechó una historia extraordinaria, llena de música y experiencias que los unieron y prefirieron distorsionarlo todo y dejar de lado la magia que hizo de ‘Timbiriche’ un grupo entrañable.

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Al tiempo, añadieron que “no se trata de que las historias incómodas dejen de contarse; se trata de cuestionar cómo se cuentan”.

“Recordemos que México es uno de los países con más casos de abuso infantil en el mundo. Un programa de televisión que pretende convertir ese dolor en entretenimiento no contribuye a prevenirlos y revictimiza a quien lo vivió”, dijeron los intérpretes al referirse a su compañera Sasha Sokol.

Luego agradecieron que quienes eligieron ver la serie y verter su opinión en redes sociales demostraron “más sensibilidad y altura moral. Agradecemos profundamente a quienes supieron distinguir entre la ficción y nuestras vidas, acompañándonos con solidaridad”.

Y subrayaron que “dentro de poco no se hablará de la serie. Pero estamos convencidos que permanecerá el recuerdo de quien alzó la voz, la conversación que eso generó, de cómo su lucha llegó hasta la Suprema Corte abriendo un nuevo camino de justicia para otras víctimas”.

Indicaron también que el precedente que marcó Sasha “sí es algo que trasciende” y que “vale la pena recordar y reconocer”.

“A nosotros, que desde niños hemos tenido el privilegio de sentir su cariño, todo esto nos permitió constatar una vez más cuánto nos quieren. Y por eso ¡GRACIAS!”.

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Finalmente, Alix, Diego, Mariana, Erik, Benny y Sasha indicaron que le próximo año la banda cumplirá 45 años “de una historia de complicidad y amor que, gracias a ustedes sigue viva”.