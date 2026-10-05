Jim Carrey se casó EN SECRETO con su novia 32 años menor; hace unos meses hicieron público su romance

“Te Amo, Min Ah”.

Medios internacionales recogen que Jim Carrey contrajo matrimonio con su novia Min Ah, de 32 años, apenas nueve meses después de que ambos hicieran su primera aparición pública.

La pareja se dejó ver en la alfombra roja de los premios César en París.

Según primeros reportes, Jim y Min Ah se casaron en una ceremonia íntima y privada en Los Ángeles. Además, ahora se sabe que mantienen una relación desde 2022.

TE RECOMENDAMOS: Natalia Lafourcade comparte por primera vez FOTOS INÉDITAS de su boda en su 5to. aniversario

El protagonista de ‘Sí Señor’, y quien tiene 64 años, mantuvo su vínculo con la artista alejada del ojo público, sin embargo, aprovechó su discurso en la ceremonia de premios para dedicarle unas palabras, calificándola de “compañera sublime” antes de añadir: “Te Amo, Min Ah”.

Fue en 2014, cuando Jim mencionó que no tenía interés en volver a casarse, esto luego de haber contraído matrimonio en dos ocasiones anteriores: “Simplemente no lo veo necesario”, mencionó.

“No puedo asegurar cómo me sentiría si conociera a alguien que me dejara totalmente deslumbrado. No puedo establecer reglas estrictas e inamovibles sobre el futuro, pero no buscaría ese camino por voluntad propia”, dijo.

La estrella de ‘Ace Ventura’ estuvo casado con Melissa Womer entre 1987 y 1993, y tuvo una hija con ella –Jane– antes de atravesar un divorcio conflictivo que finalmente se resolvió en 1995.

Posteriormente, en 1996, se casó con Lauren Holly, su compañera de reparto en ‘Dumb and Dumber’, pero ella solicitó el divorcio menos de un año después.

Comprometido con Renée Zellweger

Jim comenzó a salir con su compañera de ‘Me, Myself and Irene’, Renée Zellweger, en 1999; incluso llegaron a comprometerse antes de poner fin a su relación en el año 2000.

“Fue algo muy natural querer estar el uno con el otro”, comentó Renée a ‘Entertainment Weekly’ sobre cómo surgió su romance. “Después de terminar la película no nos vimos –ni siquiera hablamos– durante unos meses, y noté muchísimo su ausencia. Simplemente sentí: ‘Vaya, realmente le echo de menos’”.

NO TE VAYAS SIN LEER: Alejandra Ley le PIDE MATRIMONIO a su novia Myriam Bravo y así anuncian que se casan

“Ella era especial para mí, muy especial. Me parece encantadora”, comentó más tarde Jim en ‘The Howard Stern Show’.