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Hollywood

Actriz de ‘La cosa más dulce’ podría pasar siete años en la cárcel por “GOLPEAR Y MORDER” a dos azafatas

Los abogados de Selma Blair dicen que la falta de varias dosis de su medicamento, agotamiento y un golpe en la cabeza habrían provocado un estado de confusión.

Octubre 14, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Selma Blair, protagonista de ‘La cosa más dulce’, fue arrestada por moster y patear a dos azafatas.

Getty Images

Reportes internacionales dan cuenta de que Selma Blair, una de las protagonistas de ‘La cosa más dulce’ tuvo un incidente durante un vuelo a Nueva York. Y es que la actriz tuvo un altercado con dos asistentes de vuelo que terminaron lesionados y por ello fue arrestada.

Fue el domingo pasado cuando elementos de la Autoridad Portuaria de Nueva York recibieron un reporte sobre una pasajera que había agredido físicamente a otras personas.

Luego, confirmaron que una asistente de vuelo habría sufrido una mordedura y otra presentó cortaduras. La denuncia también señala que Selma Blair pateó a un agente mientras era trasladada en una camilla y, posteriormente, a una enfermera en el hospital. La actriz fue llevada a una institución médica para una evaluación.

TE RECOMENDAMOS: ¿Maldición en ‘La cosa más dulce’? Dos de sus protagonistas enfrentan a la ESCLEROSIS MÚLTIPLE

En tanto, Blair enfrenta dos cargos de agresión por las patadas al agente y a la enfermera.

Su abogado explicó que la actriz había trabajado durante muchas horas, se golpeó la cabeza dentro del avión y olvidó tomar varias dosis de sus medicamentos. También dijo que el episodio fue consecuencia de una emergencia médica y que no hubo intención de agredir.

Además, Selma podría enfrentar cargos federales. Por ello, si es declarada culpable tendría que pasar entre dos y siete años de prisión.

La salud de la actriz también forma parte del contexto de su defensa. Blair anunció en 2018 que vive con esclerosis múltiple y, de acuerdo con su abogado, también ha sido diagnosticada con parkinsonismo, un conjunto de síntomas motores que pueden incluir temblores y rigidez.

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No es la primera vez que enfrenta un incidente durante un vuelo. En 2016, fue retirada de un avión que viajaba de Cancún a Los Ángeles y posteriormente explicó que combinar alcohol con sus medicamentos había provocado que perdiera el control de sus acciones.

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Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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