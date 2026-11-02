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Paola Suárez también consigue ENTRAR A UN REALITY: así la confirmaron en ‘La Mansión VIP’

‘La otra perdida’ es la sexta confirmada del proyecto de ‘HotSpanish’ que se transmite por YouTube.

Noviembre 02, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Paolita Suárez es la sexta confirmada para ‘La Mansión VIP’.

Instagram

Este domingo se confirmó que Paola Suárez será una de las habitantes de ‘La Mansión VIP’, siendo la última del clan de ‘Las Perdidas’ en ingresar a un reality show.

La noticia de que la creadora de contenido se suma al elenco del proyecto de ‘HotSpanish’ emocionó a los seguidores de la influencer que ansiaban por ver a Paola en este tipo de experimentos sociales.

En el video que colgó el propio ‘HotSpanish’ se observa como un enmascarado se encuentra mirando una brújula mientras camina por un bosque. “Amiga, estoy perdida, no sé dónde estoy, estoy perdida”, dice Paola antes de voltear a la cámara y sonreír con su revelación.

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El tema del clip está directamente relacionado con cómo la famosa se hizo viral junto a su amiga Wendy Guevara hace varios años.

Cabe recordar que para ‘La Mansión VIP’ ya se confirmó previamente la participación de Karely Ruiz, Itatí López, Tony Aguirre, João Ferreira y Edwin Mendoza.

Con la confirmación oficial de Paola como sexta participante de ‘La Mansión VIP’, se espera poder verla aportar su explosiva personalidad, su ingenio y su experiencia en el formato de telerrealidad. Su incorporación promete revolucionar la convivencia dentro de la mansión, convirtiéndola desde ya en una de las figuras más esperadas y mediáticas de esta nueva edición del reality.

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Sobre sus amigas, cabe recordar que Wendy fue la ganadora de la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos México’, luego Karina Torres obtuvo el tercer lugar en la misma emisión y al mismo tiempo Kimberly, ‘la más preciosa’ se sumó a las filas de ‘El Sultanato’, proyecto que se grababa en Miami, sin embargo abandonó el reality de emergencia por el delicado estado de salud de su mamá, quien una semana después murió.

Paola Suárez La Mansión VIP
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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