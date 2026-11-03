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Tras peritonitis, le advirtieron a Laura Bozzo que tenía 10% de posibilidades DE SOBREVIVIR, revela su hija

Victoria de la Fuente rompió el silencio y dijo que tanto ella como su hermana no se han separado de la presentadora.

Noviembre 03, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Victoria de la Fuente habló por primera vez de la salud de su mamá.

YouTube/Getty Images

“La ulcera reventó, entró en peritonitis, a la hora que ingresó, creó que le daban 10 por ciento de opciones de que iba a salir de esta, o sea fue super grave”.

La hija mayor de Laura Bozzo, Victoria de la Fuente, ofreció una entrevista al programa peruano ‘Amor y fuego’ donde abordó los complicados momentos de salud que ha atravesado su madre.

De la Fuente compartió que mientras su madre se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos, y tras ser diagnosticada con una peritonitis, los doctores le habrían advertido que sólo tenía 10% de posibilidades de sobrevivir.

Victoria, aclaró que tanto ella como su hermana, no quisieron hablar con los medios de comunicación porque se encontraban en la incertidumbre de saber qué ocurriría con Laura. Y ante la insistencia de la prensa prefirieron guardar silencio, pues su estado de salud cambiaba demasiado rápido.

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Pero ahora, a más de 15 días de que Bozzo fuera hospitalizada, Victoria confirma que ya se encuentra mejor y consciente.

“Hemos estado con ella estas dos semanas que estuvo en Cuidados Intensivos, que fue la etapa más delicada que, gracias a Dios, parece ser, que ya va de salida, dentro de todo, ya el cuadro está mucho más controlado, había días que estaba mejor, días que estaba peor, entonces, por eso, tampoco queríamos decir nada, yo no puedo decir algo que, en media hora, puede ser diferente”, explicó.

También confesó que, cuando fue hospitalizada en Acapulco, los especialistas plantearon un escenario desalentador.

“En medio de la noche, hablan a una ambulancia, entra al hospital, al hospital donde, literal, le salvan la vida; ella tenía una ulcera, la ulcera reventó, entró en peritonitis, a la hora que ingresó, creó que le daban 10 por ciento de opciones de que iba a salir de esta, o sea fue super grave”, precisó.

La hija de Bozzo también explicó por qué decidieron internarla en un hospital público.

“Uno de los mejores hospitales de México, es el Hospital General, se ha dicho mucho de por qué ese hospital, tiene medicamentos nucleares; a mi mamá, antes, la han operado en lugares superficha (de alto nivel) de Lima y ha terminado casi muerta, yo de las finanzas de mi mamá, en verdad, no sé mucho, hay mucha ignorancia en cuanto entender qué significa ir a qué hospital”, señaló.

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Finalmente, indicó que durante las dos semanas que su madre estuvo grave, ella y su hermana Alejandra se turnaban para cuidarla. Ahora, según dijo, está estable y hasta se encuentra aburrida y ya comienza a gritar, como es su costumbre.

Laura Bozzo
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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