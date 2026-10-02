Halle Berry es acusada de INTENTAR ASFIXIAR a su hijo de 12 años y exmarido pide custodia completa

“Agarró a Maceo por el cuello y comenzó a estrangularlo mientras gritaba: ‘¡¿Quién manda ahora?! ¡¿Quién manda?!’”.

Olivier Martínez, exesposo de la planetaria Halle Berry, solicitó la custodia completa de su hijo Maceo, quien tiene 12 años. Además pidió una orden de protección temporal para él y el menor.

Y es que el actor francés, de 60 años, acusó a la intérprete de ‘Gatúbela’, también de 60, de haber maltratado físicamente a su hijo.

Según su testimonio, ella se habría lanzado contra Maceo, le rodeó el cuello con las manos y lo intentó asfixiar en medio de una discusión.

“Agarró a Maceo por el cuello y comenzó a estrangularlo mientras gritaba: ‘¡¿Quién manda ahora?! ¡¿Quién manda?!’”, afirmó Martínez en los documentos.

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Martínez indicó que su hijo lo llamó después del supuesto incidente para pedirle que fuera por él y manifestó que no quería regresar a la casa de su madre porque estaba “traumatizado”.

Olivier aseguró que lo ocurrido el 26 de septiembre no fue un hecho aislado. Y agregó en su testimonio que durante el último año y medio Halle habría tenido otros comportamientos físicos contra Maceo, entre ellos derribarlo y obligarlo a “rendirse”.

También alegó que la actriz habría minimizado algunos de estos episodios al señalar que estaba jugando con el menor.

El escritor señala además que Van Hunt, prometido de Berry, habría estado presente durante el incidente y se habría mostrado “imparcial” al defender a Maceo durante la supuesta confrontación.

Martínez también manifestó tener “grandes preocupaciones” sobre la salud mental de Berry y alegó un supuesto abuso de alcohol, afirmaciones que presentó como parte de sus argumentos para solicitar cambios en la custodia.

Halle y Olivier se separaron en octubre de 2025, tras dos años de matrimonio, y su divorcio quedó formalizado en 2023, tras un proceso que se extendió por varios años.

Como parte del acuerdo de divorcio, ambos mantuvieron la custodia legal conjunta de Maceo.

Berry aceptó pagar a Martínez 8 mil dólares mensuales por manutención infantil, además del 4.3% de cualquier ingreso que recibiera por encima de los 2 millones de dólares. También asumió gastos relacionados con la educación privada, uniformes, útiles escolares y actividades extracurriculares del menor.

La disputa por la crianza de Maceo ya había generado acusaciones entre ambos.

En septiembre de 2024, Berry afirmó en documentos judiciales que había gastado más de 200 mil dólares en sus esfuerzos por ejercer la crianza compartida de su hijo.

“He hecho todo lo posible por colaborar con Olivier, comunicarme con él e involucrarlo en el proceso de toma de decisiones respecto a nuestro hijo de manera amistosa”, escribió.

Al tiempo, aseveró que el actor se había “negado a ejercer la crianza compartida y a comunicarse” con ella “de una manera centrada en el niño” y que había adoptado una postura “opositora e inflexible en todos los asuntos importantes relacionados con Maceo”.

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Además de Maceo, Halle Berry es madre de Nahla, de 18 años, fruto de su relación con su exnovio Gabriel Aubry.