Juan Osorio celebra 40 años como productor de 38 telenovelas en la recta final de “Guardián de mi vida”

La experiencia, el estar atento a lo que la audiencia pide y el rodearse de nuevos talentos son parte de los ingredientes que han aderezado el éxito de las producciones de Juan Osorio, y “Guardián de mi vida” no es la excepción.

Desde su oficina, el productor nos confiesa que aún falta la cereza del pastel: sorprender al público hasta el último capítulo. “Falta cerrar el círculo de Guardián de mi vida, yo me acuerdo de chavillo, y nunca se me va a olvidar, que cuando estaba Rina, la novela de Ofelia Medina, me encantaba estar leyendo en los folletines lo que venía para adivinar qué pasaba, y en Guardián de mi vida se ha creado esa gran incógnita.

“Estoy muy contento porque vamos ya a la recta final y hay muchas sorpresas para la audiencia, y esa fue la mayor preocupación que teníamos los escritores, los asesores, la producción, los directores, el reparto... de sorprender a la gente”, nos cuenta Osorio en exclusiva para TVyNovelas.

Mantener a las telenovelas en el gusto del público, agrega, representa una responsabilidad con la empresa que ha sido parte fundamental de su trayectoria.

“Creo que es el reto que tenemos siempre y es la mística de Televisa: siempre tiene que mantenerse en el primer lugar en el género, en los contenidos, en tener los mejores repartos y, sobre todo, que nuestro producto se venda a otros países”.

A sus 40 años de carrera y después de haber producido 38 telenovelas, Osorio reconoce que Guardián de mi vida refleja su “estado emocional, sentimental y profesional. Voy en orden: primero, creo que los años que he adquirido como productor, dentro de esta industria y dentro de Televisa, que es mi casa principal, me han enseñado a aprender de los tropiezos, pero también a disfrutar los triunfos, también vas adquiriendo una madurez de conocer al público, porque en cada horario hay un gusto y una audiencia que tienes que cuidar con los contenidos”.

En esta etapa, además, la llegada de su esposa Eva Daniela a su vida le ha permitido encontrar un equilibrio que antes le parecía difícil alcanzar.

“En estos momentos de mi vida emocional y profesional llega a mi lado una mujer maravillosa, que es mi esposa Eva Daniela, que con su juventud y su dinamismo de repente agarra las redes sociales y me las mueve y hace que nos vayamos de luna de miel y ahí logra que me desconecte del trabajo, yo no había logrado eso”.

Eva Daniela tiene 37 años menos que Juan Osorio. (Instagram @soyevadaniela)

Detrás del productor exitoso existe un hombre que ha atravesado momentos profundamente dolorosos y experiencias que, reconoce, fueron determinantes para alcanzar la madurez que hoy tiene.

“Creo que facturas se pagan muchas, en lo personal la factura más alta que pagué fue la pérdida de un hijo, que Juan se haya adelantado a mí me trajo un cambio total, una aceptación después de un dolor; la segunda factura, no menos importante, fue mi tropiezo sobre las adicciones, eso también me marcó el resto de mi vida, y la tercera factura que cobré se llama Eva Daniela, pero esa para mi bien”.

Después de esas experiencias, para Osorio llegó una etapa de recompensa y estabilidad. “Creo que al haber vivido todas estas etapas difíciles de mi vida, vino la recompensa, porque el marco de mi felicidad son mis hijos, pero Eva Daniela se convierte en un motor importantísimo”.

El productor recuerda las críticas que enfrentó por la diferencia de edad con su esposa y reconoce en ella la fortaleza para mantenerse a su lado.

“A pesar de que fui criticado, mi mujer se sostuvo y aguantó con esa entereza, con ese carácter de León, Guanajuato, de los guanajuatenses. Lo que nos criticaron fue obviamente de la edad, siempre decían: ‘No, es que Juan, y ella está por interés’, y yo siempre le dije: ‘Amor, el tiempo nos dará la razón, y cuando se den cuenta que somos un matrimonio que creemos en el amor y que el único interés es ser feliz y cada día sembrar esta semillita de respeto, de amor, de confianza, es la que nos va a dar la diferencia’, y al día de hoy lo hemos logrado ambos”.

Otro de los grandes desafíos del productor es superar el trabajo realizado con cada proyecto.

“El éxito va a suceder, porque ese es el trabajo que tenemos los productores, que cada día tienes que superar tu trabajo anterior y yo creo que además cada día se complica más el tener un reparto sólido para las 21:30 horas, pero el público te lo demanda, entonces Guardián de mi vida no podía limitarse en tener un gran reparto encabezado por una Silvia Navarro, que está haciendo un trabajo espectacular, Paulina, qué decir del señor Camacho, creo que tu compromiso profesional termina en el momento que se transmite el último capítulo de la telenovela al aire, y al día siguiente empiezas de nuevo, quiere decir nuevo reto, nuevo reparto, nueva historia... todo empieza de ceros otra vez”.

Con cuatro décadas de trayectoria, Juan Osorio asegura que la confianza que hoy tiene de actores, ejecutivos y público no llegó de un día para otro. “Esto se forjó con muchos años, 38 novelas producidas, 40 años de carrera, tropiezos, el aprendizaje en todo. Yo tenía mucha hambre siempre, hambre de aprender, una de las cosas que mi adicción me dejó es regresar a la humildad del ser humano, creo que cuando a uno le rebasa la soberbia, la prepotencia y el sabelotodo, es cuando te estrellas de frente, y aprendí a no despegar los pies de la tierra y estar bien”.

Quizá una de las reflexiones más personales del productor tiene que ver con aquel adolescente que soñaba con descubrir qué ocurría detrás de las cámaras y que, pese a las dificultades, decidió perseguir su vocación.

“Tengo que regresar a ese chavo que soñaba, que siempre tenía la ilusión de qué había detrás de la pantalla, como se hacía la televisión, cómo se trabajaba en la televisión, qué se necesitaba para estar en la televisión, y mientras uno mantenga ese espíritu, esa pasión y esa necesidad de seguir aprendiendo hay evolución en tu trabajo, crecimiento, entonces yo a ese chamaco le admiro su inquietud, su tenacidad, su valor, porque yo a la edad de 13 años, que mi papá, en paz descanse, descubrió que ya me daba mis fugas para ir a Televicentro y todo, se enojó mucho y me corrió, me quiso presionar para que no me dedicara a eso, y me salí de mi casa con mi sueño de decir: ‘Yo quiero trabajar ahí’, no fue nada fácil, un chavo de 13 años, y además, vete a la calle y órale, a ver de qué vas a vivir, pero gracias a Dios creo que tomé las decisiones apropiadas para estar donde estoy ahora”.

Hoy, aquel muchacho sigue presente en el productor que no piensa dejar de aprender. “Entonces respeto, quiero mucho a ese chavo, que ha sido un ejemplo de vida hoy, siempre les platico a mis hijos cómo empezó Juan Osorio, lo que vivió Juan Osorio y lo que ha logrado Juan Osorio no ha sido gratis, creo que ha sido con esfuerzo, con tenacidad, con el apoyo del público, porque el público ha hecho mi carrera, me ha llamado la atención cuando me he equivocado, y me ha apoyado”.