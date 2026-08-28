Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Ninel Conde confiesa que estuvo EMBARAZADA del prófugo Larry Ramos: “lo anhelaba mucho”

‘El Bombón Asesino’ quería cuidar su bebé luego de que sus otros hijos “ya hicieron su vida”.

Agosto 28, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Ninel-Conde.jpg

Ninel Conde revela que estuvo embarazada de Larry Ramos.

YouTube

“Estaba muy emocionada, muy emocionada y lo anhelaba mucho”.

Fuertes revelaciones ha hecho en ’Ninel Conde Sin Filtro’ la propia famosa. Y así reveló que estuvo a punto de ser madre por tercera ocasión junto a su expareja Larry Ramos.

Ilusionada por tener entre sus brazos un nuevo bebé y cuidar de él como no lo hizo con sus otros hijos, Sofía y Emmanuel, ‘El Bombón Asesino’ recurrió a una inseminación artificial.

Conde rompió el silencio en su docuserie y habló de una de las etapas “más difíciles de su vida” al lado del prófugo Ramos.

TE RECOMENDAMOS: ¡La tienen en la mira! Por actividades ilícitas de Larry Ramos, el FBI investigará a Ninel Conde

Ninel y el hombre con el que se casó de manera simbólica en octubre del 2020, en plena pandemia de coronavirus, lograron bajo un procedimiento in vitro que quedara embarazada, sin embargo dos meses después perdió al bebé.

La noticia devastó a Ninel, pues estaba especialmente sensible luego de que llevaba casi dos años sin tener a Emmanuel consigo y ante la ilusión de agrandar su familia.

“Estaba muy emocionada, muy emocionada y lo anhelaba mucho”, confesó.

La ilusión, de acuerdo con su relato, se convirtió en una especie de esperanza para comenzar nuevamente. Sin embargo, el embarazo no llegó a término. Apenas unos dos meses después de conocer la noticia, la cantante lo perdió.

“Desgraciadamente, pues como a los dos meses lo perdí”, recordó.

La boda de Ninel con Larry Ramos

Otro de los aspectos que Ninel decidió aclarar en su bioserie fue su supuesto matrimonio con el empresario colombiano. Conde fue certera al decir que nunca existió un matrimonio civil entre ambos.

“Nunca me casé con él legalmente, sino que fue un ritual religioso. Y gracias a Dios, lo digo hoy gracias a Dios, porque si no me hubiera traído ahí sí complicaciones”, señaló.

La aclaración cobra relevancia al considerar los problemas legales que posteriormente enfrentó Ramos en Estados Unidos.

NO TE VAYAS SIN LEER: Ninel Conde responde a Alejandra Guzmán, quien le advirtió: “La va a pagar”

La cantante aseguró que cuando comenzó su relación desconocía la verdadera situación legal de su expareja. Según su testimonio, Larry siempre se presentó como víctima de otros y negaba tener problemas con la justicia.

Con el tiempo, Ninel habría descubierto que aquella versión no correspondía con la realidad. “Nunca fue sincero conmigo. Él encubrió. ‘No, yo perfecto, todo bien’. Es mentira”, sentenció.

ninel conde Larry Ramos embarazo
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Lucia-Mendez.jpg
Famosos
Lucía Méndez narró cómo fue el día que TERMINÓ CANTANDO para Pablo Escobar: “Sentí que se me iba la vida”
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
moisespenaloza---.jpg
Famosos
Moisés Peñaloza no se siente derrotado y asegura que las “dobles caras” terminarán por quedar al descubierto
Septiembre 01, 2026
 · 
Nayib Canaán
Flor-Mariana.jpg
Famosos
Mariana Ochoa estuvo a punto de casarse con el manager de Flor Vigna; ¿por eso NO LA SOPORTA?
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Lolita Cortés
Famosos
Lolita Cortés se sincera y admite que toma medicina psiquiátrica: “en dos ocasiones decidí que YA NO PODÍA MÁS”
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Selena Quintanilla revive en el Museo Madame Tussauds
Famosos
A.B. Quintanilla demanda a Suzette: Hermanos de Selena en pleito legal por millones de dólares
Habría presuntas irregularidades que A.B. estaría buscando identificar. “Jamás pensé que dentro de mi propia familia pudieran ocurrir situaciones que me llevaran a tomar una decisión de esta magnitud”.
Septiembre 01, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Ingrid-Martz.jpg
Famosos
Exmarido de Ingrid Martz la demanda para que le de pensión, LA MITAD de sus bienes y que pague su abogado
Aunque Ingrid había intentado llevar una buena relación con el padre de su hija, todo se salió de control y ya la está demandando.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Leandro-Michelle.jpg
Famosos
Hijo de Michelle Vieth revela que SE PELEÓ con su mamá, se dejaron de hablar y ella le “robó el coche”
Leandro Ampudia asegura que tuvieron un terrible conflicto por el que llevan un año distanciados aunque ella lo niega.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Tupac.jpg
Hollywood
Resuelven el as3sinat0 del rapero Tupac Shakur 30 años después: exlíder de una pandilla ES EL CULPABLE
El criminal enfrenta una posible cadena perpetua por arrebatarle la vida al entonces joven de 25 años.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez