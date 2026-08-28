Ninel Conde confiesa que estuvo EMBARAZADA del prófugo Larry Ramos: “lo anhelaba mucho”

“Estaba muy emocionada, muy emocionada y lo anhelaba mucho”.

Fuertes revelaciones ha hecho en ’Ninel Conde Sin Filtro’ la propia famosa. Y así reveló que estuvo a punto de ser madre por tercera ocasión junto a su expareja Larry Ramos.

Ilusionada por tener entre sus brazos un nuevo bebé y cuidar de él como no lo hizo con sus otros hijos, Sofía y Emmanuel, ‘El Bombón Asesino’ recurrió a una inseminación artificial.

Conde rompió el silencio en su docuserie y habló de una de las etapas “más difíciles de su vida” al lado del prófugo Ramos.

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Ninel y el hombre con el que se casó de manera simbólica en octubre del 2020, en plena pandemia de coronavirus, lograron bajo un procedimiento in vitro que quedara embarazada, sin embargo dos meses después perdió al bebé.

La noticia devastó a Ninel, pues estaba especialmente sensible luego de que llevaba casi dos años sin tener a Emmanuel consigo y ante la ilusión de agrandar su familia.

“Estaba muy emocionada, muy emocionada y lo anhelaba mucho”, confesó.

La ilusión, de acuerdo con su relato, se convirtió en una especie de esperanza para comenzar nuevamente. Sin embargo, el embarazo no llegó a término. Apenas unos dos meses después de conocer la noticia, la cantante lo perdió.

“Desgraciadamente, pues como a los dos meses lo perdí”, recordó.

La boda de Ninel con Larry Ramos

Otro de los aspectos que Ninel decidió aclarar en su bioserie fue su supuesto matrimonio con el empresario colombiano. Conde fue certera al decir que nunca existió un matrimonio civil entre ambos.

“Nunca me casé con él legalmente, sino que fue un ritual religioso. Y gracias a Dios, lo digo hoy gracias a Dios, porque si no me hubiera traído ahí sí complicaciones”, señaló.

La aclaración cobra relevancia al considerar los problemas legales que posteriormente enfrentó Ramos en Estados Unidos.

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La cantante aseguró que cuando comenzó su relación desconocía la verdadera situación legal de su expareja. Según su testimonio, Larry siempre se presentó como víctima de otros y negaba tener problemas con la justicia.

Con el tiempo, Ninel habría descubierto que aquella versión no correspondía con la realidad. “Nunca fue sincero conmigo. Él encubrió. ‘No, yo perfecto, todo bien’. Es mentira”, sentenció.