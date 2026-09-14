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Una fan se metió a la casa de Aldo de Nigris y le hizo una escena de celos: “Ya era una cincuentona”

Su mamá y su abuela contaron la anécdota

Septiembre 14, 2026 • 
Alejandro Flores
aldo de nigris (2).jpg

Aldo de Nigris

Captura Youtube

Doña Alegría y Leticia de Nigris Guajardo revelaron secretos íntimos de Aldo de Nigris, el ganador de La Casa de los Famosos en 2025.

Son secretos divertidos pero también escabrosos, como el hecho de que Leticia estuvo a punto de vender calzones usados de su hijo.

“Un día hice un TikTok enseñando tus calzones que estaban mordidos por Rocky y luego luego llegaron mensajes para que los vendiera”.

Finalmente no los vendió pero eso da cuenta del nivel de intensidad de las fans de Aldo.
Entre las dos, abuela y madre del influencer contaron la más perturbadora de las experiencias que ha vivido su nieto.

“Ya lo tenían espantado, no quería ni salir a la esquina”, dice Doña Alegría.

¿Qué pasó con la fan que se metió a la casa de Aldo?

Se refiere a una ocasión en la que una fan se metió hasta la cochera de la casa.
La motivación de esta fan era una obsesión que había desarrollado por la supuesta relación de Aldo de Nigris y Elaine Haro, quienes estuvieron juntos en La Casa de los Famosos.

@programa_hoy

¿Se hizo realidad el shippeo entre Aldo de Nigris y Elaine Haro? Ayer las redes sociales enloquecieron después de que saliera este video… #LaCasaDeLosFamososMx

♬ sonido original - HOY

Ambos desarrollaron una relación que rozaba el coqueteo pero se quedó en una amistad. No obstante, el shipeo creó un fandom obsesionado con que ese amor se concretara.

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Esa fan que se metió a la cochera era parte de ese fandom. Cuenta doña Alegría:

“Estaba ahí en la cochera y preguntaba si Aldo andaba o no con Elaine... y ya era una mujer cincuentona”.

Aldo de Nigris
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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