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Quién SE FUE en la séptima gala de eliminación de La Casa de los Famosos México: ¿Brianda o Masad?

Después de la visita de Aldo Rendón, el público decidió que la fallida parejita se separara definitivamente.

Septiembre 13, 2026 • 
MrPepe Rivero
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Nominados de La Casa de los famosos México, séptima gala de eliminación

ViX

La Casa de los Famosos México tuvo su séptima gala de eliminación con emociones encontradas. Por un lado, la felicidad de volver a ver a Aldo Rendón tras su abrupta salida del concurso por motivos de salud; por otro lado, la tristeza de despedir a un habitante más rumbo a la recta final.

“Se siente increíble toda la buena vibra de la gente. No estaba en mis planes dejar la casa, fue un golpe duro emocionalmente. Me he dedicado a hacerme estudios. Tengo problemas en el hígado, la tiroides, ¡gripa no es!"; dijo Aldo Rendón al volver a La Casa de los Famosos México.

Previo a la eliminación, Aldo Rendón les dijo en la sala: “Siento emoción, me dieron ganas de llorar. Se siente mucha paz, bonito, ¡Odiense! Huele horrible, huele a queso. Voy a llorar porque no me quiero ir”.

“Noto la vibra de Masad, es el único que siento raro. No sé si esté enojado porque lo nominaron”, dijo de Masad, quien negó estar enojado. "¡Siento mejor vibra de la Mariana!”.

¿Quiénes se salvaron de ser eliminados?

Karina Torres, Mariana Ochoa y Gema Garoa fueron las habitantes que se salvaron de la eliminación en la séptima gala de eliminación de La Casa de los Famosos México.

¿Quién fue el habitante eliminado de La Casa de los Famosos México?

Masad y Brianda, quienes eran la parejita enamorada hace unos días, y que luego terminaron definitivamente, fueron los que se sentaron en el carrusel de eliminación.

Solo quedan 21 días de competencia, y Brianda fue la persona que volvió a la competencia.

Masad fue el habitante ELIMINADO de La Casa de los Famosos México.

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MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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