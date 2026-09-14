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¿Quién fue el primer eliminado de La Granja: Coreañera o Kevin Bicolor? “Ya no quería estar”

El reality show tuvo un momento de tensión

Septiembre 13, 2026 • 
Alejandro Flores
la granja vip eliminación.jpg

La primera eliminación de La Granja VIP

Captura LG VIP

Kevin Bicolor, la Coreañera, Manelyk González y Rafa Mercadante entraron a la sala de eliminación para saber cuál de ellos se va este 13 de septiembre en La Granja VIP.

El programa se intensificó con algunas dinámicas que acentuaron los conflictos que se generaron en la primera semana: Mane pelea con Niurka; Kunno no soporta a Rafa Mercadante; y Mane escaló su conflicto con Rafa.
Cada uno de ellos recibió, antes de la ronda de eliminación, un mensaje de apoyo y reconfortante de parte de un ser querido.
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Para Rafa y Kevin fue su respectiva mamá; mientras que Mane y la Coreañera recibieron el mensaje de un amigo.

¿Quién fue el primer eliminado de La Granja VIP?

  • El primer granjero que regresó al reality show fue Manelyk González, quien fue recibida con alegría por su grupo: Azalia, Kunno, Bebeshita y Julio Camejo.
  • El segundo granjero que fue salvado por los votos del público fue Rafa Mercadante.

El granjero eliminado fue la Coreañera y Kevin Bicolor regresó a la Granja.

La Granja VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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