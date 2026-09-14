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Pablo Domínguez, fundador de La Quinta Estación, revela los motivos de su distanciamiento de Natalia Jiménez

En exclusiva nos presenta a su nueva musa.

Septiembre 14, 2026 • 
Grisel Vaca
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Pablo Domínguez, fundador de La Quinta Estación, revela los motivos de su distanciamiento de Natalia Jiménez

Han pasado más de 15 años desde que Pablo Domínguez, fundador y alma creativa de la emblemática banda española La Quinta Estación, tomó caminos separados de la vocalista Natalia Jiménez. En entrevista con TVyNovelas, el compositor y productor español habló abiertamente sobre aquella ruptura, su presente en la industria musical y el encuentro que cambió su carrera: la llegada de la joven cantante mexicana Rebeca Monroy.

Sobre si ha vuelto a ver a sus excompañeros, Domínguez fue contundente: “La verdad es que no he tenido contacto con ellos desde hace 15 años”. Aunque confiesa que no descartó volver con la agrupación, las circunstancias hicieron que ese capítulo se cerrara definitivamente.

“La verdad yo siempre estuve abierto a un regreso, pero las cosas no se dieron por diversas circunstancias. Creo que hay historias que se acaban y cada uno está viviendo etapas felices en su vida, tanto personal como profesional. Les deseo lo mejor siempre”, agregó.

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Lejos de quedarse anclado en el pasado, el músico madrileño continuó su carrera como productor y compositor para otros artistas, una faceta que nunca abandonó incluso durante la época dorada de la banda.

“Llevo desde el 2009 produciendo con mi estudio en Madrid y componiendo para otros artistas. Es algo que siempre me ha apasionado y que no voy a dejar de hacer”, afirmó.

Hoy, su energía creativa está puesta en Rebeca Monroy, una joven cantante y compositora mexicana, a quien describe con entusiasmo como una artista con proyección internacional. “Veo un potencial brutal en Rebeca. Creo que ella puede llegar a ser una artista de la talla de Taylor Swift, Olivia Rodrigo y Charlie XCX”, aseguró el productor, destacando la capacidad de Monroy para componer sus propios temas y su carisma en el escenario.

El encuentro entre ambos fue, en palabras de la cantante, “una historia mágica” gestada a través de las redes sociales. Domínguez había publicado un video buscando una voz femenina para uno de sus proyectos, y Rebeca decidió escribirle.

“Él vio mi trabajo y le encantó. Desde ese primer día hubo una conexión musical muy bonita y de ahí ya no paramos. Lo que iba a ser solamente una canción terminó siendo todo mi proyecto musical a su lado”, relata la intérprete, originaria de Querétaro.

A pesar de la química artística con Monroy, Domínguez descarta formar nuevamente un grupo musical. “No, porque después de La Quinta Estación, e incluso antes, no he tenido buenas experiencias (...). Con artistas tan increíbles como Rebeca no necesito bandas”, sentenció.

Sobre su relación con México, el compositor confesó que el país azteca es su “segunda casa” y no descarta establecerse en él en el futuro.

La Quinta Estación
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