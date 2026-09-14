¡Imparables! Jorge Medina y Josi Cuén celebran el fenómeno de “Juntos” con residencia en el Auditorio Nacional

El Auditorio Nacional se convirtió en una gigantesca celebración de la música mexicana cuando Jorge Medina y Josi Cuén arrancaron su residencia Juntos: En el corazón de México, un proyecto que comenzó como un reencuentro entre dos voces conocidas por varias generaciones y que hoy ya puede presumir una dimensión de fenómeno.

La primera de las ocho noches, el pasado 8 de septiembre, reunió a unas 10 mil personas en el Coloso de Reforma, donde la banda, el mariachi, las flores, las velas, las serpentinas y un repertorio de más de 40 canciones hicieron que el público cantara, bailara y reviviera una historia que comenzó muchos años atrás.

La residencia contempla ocho funciones: 8, 9, 10, 11, 17, 18, 25 y 26 de septiembre, convirtiendo a septiembre en el mes en que Jorge y Josi decidieron hacer del Auditorio Nacional su casa. Para este lunes 14 de septiembre ya habrán cumplido las primeras cuatro presentaciones, pero todavía les esperan cuatro noches más en uno de los recintos más importantes de América Latina. El dato no es menor: la dupla consiguió un récord en el Auditorio Nacional y confirmó que el fenómeno de Juntos está lejos de ser una reunión pasajera. Lo que sucede ahora es consecuencia de una historia que se empezó a construir mucho antes de llegar al Coloso de Reforma. Jorge Medina y Josi Cuén compartieron una etapa fundamental como vocalistas de La Arrolladora Banda El Limón y, después de sus respectivos caminos profesionales, volvieron a encontrarse para darle forma a un proyecto que rápidamente encontró respuesta entre el público.

Juntos comenzó a tomar forma a mediados de 2024 y durante 2025 alcanzó cifras que terminaron por confirmar que aquello tenía dimensiones mucho mayores a las de un simple reencuentro: más de 235 mil boletos vendidos solamente en Ciudad de México, con dos Arenas Ciudad de México, dos Plazas de Toros y dos Estadios GNP llenos.

“Nosotros vendimos en un día como 72 fechas desde el principio, que fueron repartidas en ocho meses”, recuerda Jorge Medina en entrevista con TVyNovelas al hablar de ese momento en el que ambos entendieron que la demanda había rebasado cualquier expectativa. La cantidad de presentaciones los obligó a reorganizar sus vidas profesionales.

“Tuvimos que tomar decisiones rápidas. ¿Qué vamos a hacer con nuestro tiempo, con nuestro cuerpo, qué vamos a hacer con nuestros proyectos por separado?”, cuenta.

La respuesta terminó siendo seguir adelante y aclimatarse a una velocidad que, según Jorge, les recordó los años en los que vivían prácticamente de escenario en escenario.

“De repente sentimos como que estábamos regresando al tiempo de antes, cuando estuvimos en nuestros trabajos anteriores”, explica, convencido de que el cambio comenzó desde el primer momento en que el público respondió a la reunión.

Por su parte Josi agrega: “No fue fácil hacer todo ese trabajo y, sobre todo, tener esa capacidad de resistencia, porque si ahorita es pesado, en aquel entonces era mucho más pesado. Trabajábamos 24/7, se podría decir. Era muchísimo trabajo: canciones y canciones y más canciones, más discos, ventas de discos, premios, etcétera”.

Por eso, para él, lo que sucede ahora es la consecuencia de una carrera que comenzó mucho antes de que las redes sociales pudieran convertir una canción antigua en tendencia. “Se sembró en ese entonces una semillita en el corazón de México y ahorita, de alguna manera se está dando el resultado de esa siembra”, afirma.

Josi Cuén Octavio Lazcano

Si algo distingue a esta residencia es que no pretende ser únicamente una sucesión de éxitos. Jorge y Josi están contando una historia. Para Josi, regresar al Auditorio Nacional tiene además una carga emocional.

Recordó que una presentación anterior en el recinto quedó relacionada con momentos familiares difíciles. “Llegamos al Auditorio con las emociones a flor de piel, con muchos sentimientos y con muchas situaciones encontradas. A mí, en lo personal, me marcó tanto que, durante dos años consecutivos, un día perdí a mi tío y al siguiente año falleció mi tía”, comparte. De ahí que volver al mismo escenario significara enfrentarse a recuerdos que permanecían guardados.

“Como que teníamos ese temorcito de estar en el Auditorio Nacional otra vez. Decíamos: ‘¿Qué irá a pasar ahora?’. Entonces, para mí, esto es desbloquear los recuerdos”, reconoce.

Sin embargo, ahora quiere que esos recuerdos tengan otro significado. “Estoy seguro de que, con lo que estamos haciendo ahora, todo se va a convertir en algo positivo, en algo que va a dejar un precedente en nuestra carrera, en nuestra historia personal y en nuestra historia musical”, afirma.

Y mientras las canciones avanzan, también aparece otro protagonista: México. La residencia fue concebida como una celebración de la cultura nacional, desde la música hasta la gastronomía y las tradiciones. Jorge habla de su país con orgullo y reconoce que viajar le ha permitido comprobar cuánto valor tiene la identidad mexicana fuera de sus fronteras. “México es rico en todos los sentidos: los colores, los sabores, las personas, los diferentes estados, el dicharacherismo. Tenemos la riqueza que es el tequila, el mezcal y tantos cantantes mexicanos”, dice.

Josi coincide y resume el concepto de la residencia en una frase: “Lo que estamos presentando: En el corazón de México, este concepto, pues es precisamente eso: algo único, algo muy especial, con mucho amor, con mucho folclore, con mucha tradición. Es un recorrido por toda la historia de México, en lo cultural, en lo gastronómico, en lo musical, obviamente, y en el espectáculo”.

Jorge Medina Octavio Lazcano

La fórmula parece sencilla, pero detrás hay años de trabajo. Josi recuerda cómo se construía una carrera poco a poco. “La industria cambió. Nosotros hacíamos firmas de autógrafos, vendíamos discos; ahora la música es digital y, por lo tanto, nos escuchan al instante en cualquier parte del mundo”, señala.

Mientras la residencia avanza por septiembre, aquella semillita de la que habla Josi ya se convirtió en un árbol grande, con raíces en una historia compartida y ramas que alcanzan nuevos escenarios.

Juntos comenzó como una reunión que muchos querían volver a ver, pero terminó demostrando que dos voces con historia todavía pueden generar algo nuevo. Porque Juntos ya no es solamente el nombre de una gira. Es el fenómeno que consiguió volver a reunir a dos voces, a varias generaciones y a miles de mexicanos alrededor de las canciones que forman parte de su memoria. Y si el Auditorio Nacional es el siguiente capítulo, todo indica que todavía habrá que buscar un escenario más grande para el que viene.