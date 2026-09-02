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John Lennon ya es abuelo: su hijo Sean Ono Lennon se convirtió en papá POR PRIMERA VEZ a los 50 años

El orgulloso papá compartió una fotografía con su hijo Aurelius con quien surge una nueva generación de la familia del fallecido exvocalista de ‘Los Beatles’.

Septiembre 02, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Sean Onno Lennon se convirtió en padre por primera vez a los 50 años.

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“Charlotte y yo queremos anunciar que hemos creado, de hecho, un ser humano”.

Este martes 1 de septiembre se registró el nacimiento del primer nieto de John Lennon y Yoko Ono. Es el único hijo de la pareja, Sean Ono Lennon quien se convirtió en padre por primera vez a los 50 años.

Fue el propio Sean quien compartió la noticia a través de sus redes sociales con una imagen en la que aparece junto a Kemp Muhl y el recién nacido a quien nombraron Aurelius.

“Charlotte y yo queremos anunciar que hemos creado, de hecho, un ser humano. ¡Su nombre es Aurelius!”, escribió el músico, quien agradeció las numerosas muestras de cariño recibidas por parte de sus seguidores y colegas.

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Luego, Sean publicó otras fotografías del nacimiento, entre ellas una en la que sostiene a su hijo y otra de Kemp en el hospital después del parto. La nueva mamá también compartió postales de los primeros momentos de Aurelius.

La llegada del menor representa un acontecimiento significativo para la familia Lennon, ya que el pequeño es el primer nieto de John Lennon, quien fuera asesinado el 8 de diciembre de 1980 frente al edificio Dakota, en Nueva York, cuando tenía 40 años.

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Lennon dejó dos hijos: Julian, de su matrimonio con Cynthia Powell, y Sena, de su relación con Yoko Ono. Julian no tiene hijos, por lo que Aurelius es hasta ahora el único nieto del legendario músico de ‘Los Beatles’.

The Beatles
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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