John Lennon ya es abuelo: su hijo Sean Ono Lennon se convirtió en papá POR PRIMERA VEZ a los 50 años

“Charlotte y yo queremos anunciar que hemos creado, de hecho, un ser humano”.

Este martes 1 de septiembre se registró el nacimiento del primer nieto de John Lennon y Yoko Ono. Es el único hijo de la pareja, Sean Ono Lennon quien se convirtió en padre por primera vez a los 50 años.

Fue el propio Sean quien compartió la noticia a través de sus redes sociales con una imagen en la que aparece junto a Kemp Muhl y el recién nacido a quien nombraron Aurelius.

“Charlotte y yo queremos anunciar que hemos creado, de hecho, un ser humano. ¡Su nombre es Aurelius!”, escribió el músico, quien agradeció las numerosas muestras de cariño recibidas por parte de sus seguidores y colegas.

TE RECOMENDAMOS: Yoko Ono le dijo a Paul McCartney que John Lennon “podría haber sido GAY”

Luego, Sean publicó otras fotografías del nacimiento, entre ellas una en la que sostiene a su hijo y otra de Kemp en el hospital después del parto. La nueva mamá también compartió postales de los primeros momentos de Aurelius.

La llegada del menor representa un acontecimiento significativo para la familia Lennon, ya que el pequeño es el primer nieto de John Lennon, quien fuera asesinado el 8 de diciembre de 1980 frente al edificio Dakota, en Nueva York, cuando tenía 40 años.

NO TE VAYAS SIN LEER: Nieto de Ramón Valdés y Miguel Islas hablan lo que no se sabe de ‘Don Ramón’ y su relación con Chespirito

Lennon dejó dos hijos: Julian, de su matrimonio con Cynthia Powell, y Sena, de su relación con Yoko Ono. Julian no tiene hijos, por lo que Aurelius es hasta ahora el único nieto del legendario músico de ‘Los Beatles’.