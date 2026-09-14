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Manelyk se entera que Rafa Mercadante dijo cosas terribles sobre su cuerpo y lo encara en vivo

“A ti te vale mad...”, le dijo Mane de forma tajante a Mercadante. Adal Ramones tuvo que intervenir

Septiembre 13, 2026 • 
Alejandro Flores
la granja vip manelyk rafa mercadante.jpg

Manelyk confrontó a Rafa

Captura LG VIP

"¿A ti te vendí mi cuerpo?”, le espetó Manelyk González a Rafa Mercadante.

El pleito comenzó el miércoles de nominación cuando Rafa se expresó de manera machista de Manelyk. Algunas cosas se las dijo de frente en el fogatero pero lo más grave se lo guardó y lo dijo ya estando a solas.
Esa parte es la que ahora, durante la gala de nominación, le fue mostrada a Mane y la hizo explotar en vivo con tal furia que Adal Ramones tuvo que intervenir.

“Está bien que se defiendan pero recuerden que cuando estemos en vivo a nivel nacional hagan todo lo posible por cuidar su lenguaje”.

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¿Qué dijo Rafa Mercadante de Manelyk?

La declaración de Mercadante que detonó el pleito fue este:

“Lo que mas me ca... son las nalgas falsas”, dijo Rafa la noche del miércoles en el granero.

Pareció entonces que no se dio cuenta de la gravedad de su comentario.

Se refirió también al hecho de que Manelyk le reclamó el haberse referido a ella como “morra”.

Mercadante tomó el reclamo de Manelyk como un señalamiento en su contra, “como si yo la estuviera acosando”.

En ese sentido, el argumento de Rafa se convirtió en otro comentario machista.

“Yo soy el más feliz; tengo una mujerota con letras de oro como para andar buscando una influencer que se ha dedicado a vender su cuerpo para ser famosa”.
Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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¿Cómo fue el pleito entre Rafa y Manelyk?

Este video fue el que le mostraron a Mane la noche de este domingo, justo cuando Mane y Rafa estaban en la sala de nominados.
Mane reaccionó de inmediato:

"¿Yo te vendí mi cuerpo? ¿En qué te basas para decir eso?”

Rafa quiso responder y argumentó que se refería a que Mane ha estado “en realities donde hubo encuentros sexuales”.
Eso encendió todavía más a la influencer:
“Pero ¿vendo mi cuerpo? Eso es muy grave, eso es ser una prostituta. Vender mi cuerpo y que tenga relaciones sexuales ¿me hace mala mujer?”.

Mercadante balbuceó una intento de respuesta pero Mane estaba encarrerada.

“No quieras endulzarlo y darle la vuela. Yo tengo un novio que está por ahí afuera y que ha sido mi novio todas las temporadas. Y si yo me cogí a 100, eso es algo que te vale mad...”

Fue en ese momento que Adal intervino para pedir mesura y dar por terminada la discusión.

Manelyk Rafa Mercadante
 La Granja VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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