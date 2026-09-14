Le informan a Azalia Ojeda la muerte de su amada “Esther” y ella revela que perdió 6 embarazos

Azalia Ojeda lloró desconsolada cuando Adal Ramones le informó sobre la muerte de “Esther”.

“A algunos les puede parecer ridículo que yo llore por eso”, dijo Azalia, quien está actualmente encerrada en La Granja VIP.

Ramones y el resto de los granjeros estuvieron de acuerdo en que no tenía razón para sentirse así.

“Esther” es una de las perras que forman parte de la familia de Azalia y la noticia de su muerte tomó por sorpresa a la influencer, quien en efecto lloró desconsolada.

Enseguida, explicó las razones de su emoción desbordada.

“No lo sabe pero yo perdí 6 bebés antes de que se lograra el embarazo de mi hija”.

La historia de los embarazos fallidos de La Granja VIP

La ex participante de Big Brother reveló lo duro que fue lidiar con uno tras otro embarazo fallido, lo cual fue provocado por una enfermedad que no les había sido diagnosticada.

Finalmente, tras un largo peregrinaje en busca de opiniones médicas, Azalia encontró la respuesta: sus embarazos no llegaban a concretarse porque ella padece hipotiroidismo.

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Finalmente, Ojeda logró ser madre de Yatana. Y a partir de ese momento, su familia creció con cada perro que adoptaba.

“Cada uno de los perros vinieron a llenar el vacío de mis pérdidas.

Esther era la perrita de mi hija y desde que llegó es parte del amor que tenemos como familia”.