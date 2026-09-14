Atleta sufre EL PEOR ACCIDENTE de su vida y gana… aunque deja rastros de materia fecal

“La limpieza no se realizó en ese momento, sino al final del día, y hubo personas que se mancharon e incluso resbalaron”.

Una atleta australiana sufrió un problema intestinal severo que le provocó una incontinencia, pero decidió no salir de la pista, lo que perjudicó el rendimiento de sus compañeros.

Se trata de Joanna Wietrzyk, quien participó en ‘Hyrox’, una competencia que combina ocho kilómetros con ocho estaciones de ejercicios funcionales, como empujar y jalar trineos, remar y hacer desplantes con peso.

La joven, de 24 años, continuó a pesar de las circunstancias y cruzó la meta, aunque dejó rastros de heces tanto en el suelo como en las máquinas y alfombras que utilizaban el esto de los competidores.

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“La limpieza no se realizó en ese momento, sino al final del día, y hubo personas que se mancharon e incluso resbalaron”, dijo un testigo a medios locales.

Wietrzyk continuó y eso desató una ola de críticas, pues aunque llegó en primer lugar, todos la señalaron y también a los jueces del certamen.

En tanto, la compañía alemana ‘Hyrox’, promotora de la competición deportiva que atrae a miles de personas en el mundo, dijo que revisará sus reglas tras el escándalo provocado en Pekín.

La organización emitió un comunicado en el que asegura que existieron “confusiones en la aplicación de sus protocolos médicos” y prometieron revisar algunos puntos para evitar que ocurra de nuevo en el futuro.

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“Fue una situación inesperada en la que se desdibujaron los protocolos diseñados para la competición de élite y la competición masiva, creando ambigüedad en cómo se entendieron y aplicaron”, sostuvieron.