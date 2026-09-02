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Gema tachó de “naco y horrible” vestido morado de Mariana Ochoa: Lupita Jones también lo usó y ella responde

El diseño de Felipe Alvarado ya dio más contenido que muchos MUEBLES que siguen en La Casa de los Famosos México.

Septiembre 01, 2026 • 
MrPepe Rivero
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Mariana Ochoa usó el mismo vestido que Lupita Jones

Instagram

Mariana Ochoa ha sido objeto de críticas por parte de sus compañeros de La Casa de los Famosos México 2026, como Gema Garoa, quien criticó junto a Aldo Rendón el vestido morado que usó en la quinta gala de eliminación.

Lo tildaron como “lo más naco y horrible” que hayan visto, mientras en redes sociales surgían mensajes de apoyo y rechazo a su postura. Después de la polémica, surgió la reacción del diseñador mexicano Felipe Alvarado, quien defendió su prensa con una frase sólida: “No todo lo extraordinario está para gustarle a todos”.

Los fans descubrieron que el vestido también ya fue utilizado por Lupita Jones, por lo que la primera Miss Universo mexicana salió a responder a la polémica.

En sus redes sociales, Lupita Jones fue directa en su respuesta, al defender que no importa el costo de la ropa que se utiliza.

“Siempre voy a estar agradecida con todos los diseñadores que me dan la oportunidad de lucir sus diseños. Lo que tú llevas puesto no habla de quién eres. El que te vistas de marca, no significa que tú como persona, seas educada, de buenos modales, con buenos sentimientos o buena preparación”.

“Lo que vale es quién eres tú y no lo que traes puesto”, dijo Lupita Jones.

¿Qué dijo el diseñador del vestido morado?

“El vestido que Mariana Ochoa portó es una creación del diseñador Felipe Alvarado, diseñador mexicano que apuesta por la alta costura como una forma de expresión, identidad y arte”, se pudo leer en redes sociales.

“Y que detrás de cada textura, silueta y detalle existe un proceso creativo y una visión de ir más allá de lo convencional. Porque la moda no siempre busca aprobación; a veces busca provocar, contar una historia y dejar huella”.

Mariana Ochoa lupita jones
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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