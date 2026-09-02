Galilea Montijo se quiebra al dar la NOTICIA inesperada: Aldo Rendón SALE de La Casa de los Famosos México

Desde hace días se notaba que Aldo Rendón estaba mal de salud. Entraba al confesionario y su cuerpo lo delataba. La noche de este 1 de septiembre de 2026 fue oficial: Abandonó #LaCasadelosFamososMx

“Me voy de La Casa. Las condiciones de La Casa no son las adecuadas para que siga aquí. Tengo un problema de salud que es reversible... pero no puedo estar saliendo y regresando para hacérmelo (el tratamiento)”, explicó en plena gala.

“Hay despedidas que duelen por inesperadas e inevitables. Estás tomando la mejor decisión. Esta siempre será tu casa y las puertas estarán abiertas para ti”, le dijo La Jefa al decirle adiós.

“Comprométete con tu salud, vas a estar bien”, le dijo Galilea Montijo al despedirlo en el foro.

¿Qué problema de salud tiene Aldo Rendón?

Desde hace unos días se rumoraba que Aldo Rendón tenía problemas. Algunos señalaban el riñón y otros el hígado.

Lo cierto es que su piel se tornó amarilla, y sus constantes visitas al confesionario desataron dudas. En código, y sin hablar claro frente a las cámaras, advertía a sus compañeros que todo avanzaba poco a poco.

Pero el diagnóstico médico finalmente llegó: Aldo Rendón debe seguir un tratamiento, y por las condiciones del aislamientos propias del concurso, era imposible que llevara. Además, su alimentación tendría que ser controlada.

Tras despedirlo, sus compañeros comenzaron a compartir que notaron que sus pies se hincharon, y que ya no podía levantar el brazo. “Ya no se podía ni rasurar”, dijo Cynthia Klitbo.

Entonces sí es cierto que Aldo anda con problemas del riñón y por eso podría salir de la casa 😬



De volada cambiaron de tema cuando Cynthia les preguntó..#LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX pic.twitter.com/SmjPKrC8Lf — Locte (@ujb1817) August 22, 2026

Durante la gala, Masad nominó a Ese Pérez

“Quiero a Mariana pero tienes inmunidad, mi querido Ese Pérez, mi razón es que he esperado una disculpa por tres semanas, pero nada”, dijo Masad Altamami al nominar directamente a Ese Pérez.

Ese Pérez reaccionó: “No, ya estaba consciente, y todo bien. Esperar al ‘esperatorio’, de mí que no espere nada, a la orden”. “Es muy claro, qué amable”, respondió Masad.