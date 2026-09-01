Hospitalizan de emergencia a actriz de ‘El Chavo del 8’ y OCULTAN EL MOTIVO: “Si me pueden enviar oraciones”

“Si me pueden enviar pensamientos lindos y oraciones”.

La tarde de este martes 1 de septiembre, se dio a conocer que una famosa y querida actriz, misma que alcanzó el reconocimiento del público por su participación en la serie ‘El Chavo del 8’, fue sometida a una cirugía de emergencia.

Fue a través de sus redes sociales que la estrella compartió una imagen con un mensaje en el que explica que será intervenida quirúrgicamente, motivo por el que pidió a sus seguidores ofrezcan rezos por su salud.

La actriz de cine y televisión publicó que está en observación médica, aunque no abundó sobre el padecimiento que la llevó a los quirófanos.

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Sin embargo, para tranquilizar a sus fans, la famosa de ‘El Chavo del 8’ y ‘El Chapulín Colorado’ indicó que está bien de salud.

“Estoy bien y voy a estar mejor. Igual todas tus bendiciones son bienvenidas. Hoy me operan a las 2:30 de la tarde. Si me pueden enviar pensamientos lindos y oraciones se los voy a agradecer”, escribió.

Ante el anuncio que dio la también actriz de telenovelas, sus seguidores le desearon una pronta recuperación y mucha fortaleza durante la cirugía a la que será sometida.

¿Quién es la famosa actriz de ‘El Chavo del 8’ que fue sometida a una cirugía?

Se trata de Rosita Bouchot, quien dio vida a ‘Paty’, misma que tuvo diversas apariciones en la serie de Roberto Gómez Bolaños, ‘Chespirito’.

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En la industria de las telenovelas colaboró en ‘La desalmada’, ‘Destilando amor’, ‘Corazón de oro’, ‘Gotita de amor’, ‘La sombra del pasado’, ‘Diseñando tu amor’ y ‘Los hilos del pasado’. En cine actuó en ‘La presidenta municipal’, ‘El alegre divorciado’ y ‘Mecánica nacional’.