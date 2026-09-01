Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Hospitalizan de emergencia a actriz de ‘El Chavo del 8’ y OCULTAN EL MOTIVO: “Si me pueden enviar oraciones”

La famosa actriz fue sometida a una operación por la que pidieron le enviaran “pensamientos lindos”.

Septiembre 01, 2026 • 
Ericka Rodríguez
El-chavo-del-8.jpg

Actriz de ‘El Cahvo del 8' es hospitalizada.

Instagram

“Si me pueden enviar pensamientos lindos y oraciones”.

La tarde de este martes 1 de septiembre, se dio a conocer que una famosa y querida actriz, misma que alcanzó el reconocimiento del público por su participación en la serie ‘El Chavo del 8’, fue sometida a una cirugía de emergencia.

Fue a través de sus redes sociales que la estrella compartió una imagen con un mensaje en el que explica que será intervenida quirúrgicamente, motivo por el que pidió a sus seguidores ofrezcan rezos por su salud.

La actriz de cine y televisión publicó que está en observación médica, aunque no abundó sobre el padecimiento que la llevó a los quirófanos.

TE RECOMENDAMOS: Encuentran episodio perdido de ‘El Chavo del 8’ que fue grabado en las playas de Cancún en 1980

Sin embargo, para tranquilizar a sus fans, la famosa de ‘El Chavo del 8’ y ‘El Chapulín Colorado’ indicó que está bien de salud.

“Estoy bien y voy a estar mejor. Igual todas tus bendiciones son bienvenidas. Hoy me operan a las 2:30 de la tarde. Si me pueden enviar pensamientos lindos y oraciones se los voy a agradecer”, escribió.

Ante el anuncio que dio la también actriz de telenovelas, sus seguidores le desearon una pronta recuperación y mucha fortaleza durante la cirugía a la que será sometida.

Te puede interesar:
wendy guevara y marlon.jpg
Famosos
Aparece el hombre al que Wendy Guevara le compró una camioneta y el enganche de una casa: “Se humilla solito”
Agosto 31, 2026
 · 
Alejandro Flores
nominados eliminación 30 de agosto.jpg
Famosos
¿Quién fue el quinto eliminado y cuál fue su reacción en La Casa de los Famosos México?
Agosto 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
mariana ochoa ernezto laguardia (1).jpg
Famosos
Mariana Echeverría narra por primera vez el drama de perder a su bebé
Agosto 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
mariana ochoa ernezto laguardia.jpg
Famosos
El día que Mariana Ochoa renunció a Televisa: “Me voy a una televisora más chica”, le dijo a Laguardia
Agosto 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
yanet garcia la casa de los famosos.jpg
Famosos
Así vivía Yanet García cuando era pobre en Monterrey: se parecía al Exilio de La Casa de los Famosos
Agosto 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
jessicacoch-.jpg
Famosos
A Jessica Coch el paso del tiempo no le preocupa y menos la diferencia de edad con su pareja, 9 años menor
Agosto 29, 2026
 · 
Grisel Vaca
mariana-ochoa-aldorendon-ariborovoy.jpg
Famosos
Acusan a Ari Borovoy como el motivo por el que Aldo Rendón ataca a Mariana Ochoa en La Casa de los Famosos Mx
Agosto 29, 2026
 · 
TVyNovelas
victornoriega--.jpg
Famosos
Víctor Noriega decidió cuidarse y nos cuenta cómo logró recuperar su peso después de subir 20 kilos
Agosto 29, 2026
 · 
Grisel Vaca

¿Quién es la famosa actriz de ‘El Chavo del 8’ que fue sometida a una cirugía?

Se trata de Rosita Bouchot, quien dio vida a ‘Paty’, misma que tuvo diversas apariciones en la serie de Roberto Gómez Bolaños, ‘Chespirito’.

NO TE VAYAS SIN LEER: La inquietante teoría que asegura que los personajes de El Chavo del 8 representan los 7 pecados capitales

En la industria de las telenovelas colaboró en ‘La desalmada’, ‘Destilando amor’, ‘Corazón de oro’, ‘Gotita de amor’, ‘La sombra del pasado’, ‘Diseñando tu amor’ y ‘Los hilos del pasado’. En cine actuó en ‘La presidenta municipal’, ‘El alegre divorciado’ y ‘Mecánica nacional’.

El Chavo del 8 El Chapulín Colorado
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
moisespenaloza---.jpg
Famosos
Moisés Peñaloza no se siente derrotado y asegura que las “dobles caras” terminarán por quedar al descubierto
Septiembre 01, 2026
 · 
Nayib Canaán
Flor-Mariana.jpg
Famosos
Mariana Ochoa estuvo a punto de casarse con el manager de Flor Vigna; ¿por eso NO LA SOPORTA?
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Lolita Cortés
Famosos
Lolita Cortés se sincera y admite que toma medicina psiquiátrica: “en dos ocasiones decidí que YA NO PODÍA MÁS”
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Selena Quintanilla revive en el Museo Madame Tussauds
Famosos
A.B. Quintanilla demanda a Suzette: Hermanos de Selena en pleito legal por millones de dólares
Septiembre 01, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Ingrid-Martz.jpg
Famosos
Exmarido de Ingrid Martz la demanda para que le de pensión, LA MITAD de sus bienes y que pague su abogado
Aunque Ingrid había intentado llevar una buena relación con el padre de su hija, todo se salió de control y ya la está demandando.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Leandro-Michelle.jpg
Famosos
Hijo de Michelle Vieth revela que SE PELEÓ con su mamá, se dejaron de hablar y ella le “robó el coche”
Leandro Ampudia asegura que tuvieron un terrible conflicto por el que llevan un año distanciados aunque ella lo niega.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Tupac.jpg
Hollywood
Resuelven el as3sinat0 del rapero Tupac Shakur 30 años después: exlíder de una pandilla ES EL CULPABLE
El criminal enfrenta una posible cadena perpetua por arrebatarle la vida al entonces joven de 25 años.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Metro.jpg
Viral
Conductora del Metro de CDMX deja manejar A SU NOVIO, lo presumen en redes y termina suspendida
En un video se observa al hombre conduciendo un convoy de la Línea 2 mientras su pareja le explica el funcionamiento del tablero.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez