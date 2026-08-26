Muere Tim Curry tras cumplirse 14 años del derrame cerebral que lo dejó paralizado y en silla de ruedas

Tan sólo un día después de la muerte de Dolly Parton, perdió la vida el actor y comediante británico Tim Curry, conocido por interpretar al ‘Dr. Frank-N-Furter’ en el clásico ‘The Rocky Horror Picture Show’.

Curry tenía 80 años y llevaba más de una década sufriendo graves problemas de salud. Finalmente, falleció en su residencia de Los Ángeles, según medios locales.

Tim fue uno de los actores más aclamados de Hollywood entre las décadas de los 80 y 90. Su papel como ‘Pennywise’ en la cinta ‘It’ es uno de los más recordados hasta la fecha.

También actuó en ‘Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York’ con Macaulay Culkin.

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Sin embargo, desde 2012 su salud fue en picada ya que sufrió un derrame cerebral masivo. En su libro ‘Vagabond’ detalló que las consecuencias del accidente lo dejaron inmóvil de las piernas.

El accidente cerebrovascular ocurrió en julio de 2012, cuando el actor tenía 66 años y recibía un masaje. Inicialmente, él no percibió la gravedad de lo que estaba sucediendo.

Sentía “un poco fuera de lugar”, pero nada que generara alarma. Su masajista, sin embargo, detectó que algo no estaba bien y decidió llamar a los paramédicos pese a la negativa del intérprete.

Curry fue trasladado a un hospital, donde los médicos determinaron que había sufrido un derrame grave. Dos coágulos habían llegado a su cerebro y la inflamación era tan severa que fue necesario realizarle una craniectomía de emergencia, procedimiento que implica retirar temporalmente una parte del cráneo para aliviar la presión sobre el cerebro.

“Mi cráneo tuvo que ser destrozado para salvarme la vida. Eso es un montón que asimilar”, escribió Curry. Y añadió que después de la operación “podía comprender las palabras, pero no se registraban ni se asentaban sin esfuerzo”.

La recuperación fue larga. Curry permaneció meses en el hospital antes de pasar a un centro de rehabilitación, donde comenzó a trabajar para recuperar funciones básicas como el habla, expresiones faciales y el movimiento de su mano.

El derrame además impactó en su memoria de corto plazo y en su movilidad.

El famoso de Hollywood usó silla de ruedas durante los años posteriores y su mano izquierda quedó prácticamente inutilizada. En su autobiografía la llama ‘Teddy’, una forma de tratar esa parte de su cuerpo con mayor paciencia y compasión.

En 2025, durante una celebración por el 50º aniversario de ‘The Rocky Horror Picture Show’, Curry compartió:

“Todavía no puedo caminar, por eso estoy en esta tonta silla, y eso es muy limitante. Así que no cantaré ni bailaré pronto. Todavía tengo verdaderos problemas con mi pierna izquierda”.

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Pese a las limitaciones continuó trabajando como actor de doblaje en películas como ‘Young Justice’, ‘Transformers: Rescue Bots’, ‘Saving Santa’, entre otras. Su derrame no puso fin a su carrera, pero sí transformó la manera en que podía ejercerla.

Descanse en paz.