Hollywood

Yoko Ono le dijo a Paul McCartney que John Lennon “podría haber sido GAY”

El cantante recordó una conversación con la exesposa de su compañero de banda.

Marzo 12, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Yoko-Ono-Lennon.jpg

La exesposa del fallecido Lennon dio declaraciones explosivas sobre su orientación sexual.

Getty Images

Más de cuatro décadas después del asesinato de John Lennon, una conversación privada está en el ojo del huracán por sus explosivas revelaciones. Y es que Paul McCartney reveló que, poco después de la muerte de Lennon recibió una llamada de su entonces esposa Yoko Ono.

La artista le habría compartido una inquietud personal: la posibilidad de que Lennon “podría haber sido gay”, según lo publicó Fox News.

El músico británico relató que durante aquella conversación, Yoko Ono expresó dudas sobre la sexualidad de Lennon.

La llamada ocurrió poco después del asesinato del cantante, en diciembre de 1980, y en esa charla Ono le habría comentado que creía posible que su esposo hubiera tenido una orientación distinta a la que se conocía públicamente.

Los comentarios sorprendieron al ex Beatle y externó que debido a la cercanía con Lennon durante años, no vio indicios que respaldaran esa idea.

El músico recordó que, en la etapa en la que giraban, los integrantes de la banda convivían constantemente con mujeres y mantenían una vida social intensa e incluso mencionó que del y Lennon durmieron en ocasiones en el mismo lugar sin advertir encuentros con hombres.

“No hubo nada. Así que no tengo ninguna razón para creer eso en absoluto”, expresó McCartney al referirse a las palabras de Ono.

Los rumores sobre la relación entre John Lennon y su manager

Las declaraciones también vuelven a poner sobre la mesa un tema que por décadas ha generado especulación: la relación entre Lennon y el manager del grupo, Brian Epstein.

Brian fue una figura clave en la carrera de The Beatles y fue abiertamente homosexual, algo poco común en la industria musical de la época. Uno de los episodios que alimentó los rumores fue un viaje que Lennon y Epstein realizaron juntos a España en 1963.

NO TE VAYAS SIN LEER: El rostro irreconocible de Jim Carrey desata teorías de que tiene un doble; su manager lo DESENMASCARA

Con el paso del tiempo, ese viaje se convirtió en motivo de especulación sobre la naturaleza de su relación. Sin embargo, McCartney explicó que él interpretó ese acercamiento de otra forma.

De acuerdo con su visión, Lennon buscaba reforzar su posición dentro de la banda al construir una relación cercana con quien manejaba los asuntos comerciales del grupo.

The Beatles Paul McCartney
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
