Otro productor de televisión YA CONSIDERA darle trabajo a Pablo Lyle cuando salga de la cárcel en EE.UU.

“Yo espero que él pueda rehacer su vida, pueda retomar su carrera, pueda retomar su familia, pueda retomar muchas cosas”.

Fue la periodista Tanya Charry quien dio a conocer que la condena del actor Pablo Lyle se redujo y su salida de prisión, que estaba prevista para septiembre de 2027, ocurrirá el 29 de diciembre de 2026.

La comunicadora de ‘El Gordo y la Flaca’ explicó que Lyle recuperará su libertad tras considerarse su buena conducta y el tiempo cumplido.

Charry desveló que el ajuste ocurrió por el comportamiento de Pablo al interior del penal y por los requisitos legales que ya habría cubierto durante el proceso.

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“Este fin de año será definitivamente el más esperado para Pablo Lyle porque para esa fecha se espera que el actor recupere su libertad después de estar tres años encarcelado por la muerte de Juan Hernández en un incidente de carretera sucedido en el 2019”, dijo Tanya Charry.

En un reciente encuentro con la prensa, se le cuestionó al productor José Alberto Castro sobre la posibilidad de incluir al actor en alguno de sus próximos proyectos, a lo que su respuesta fue afirmativa.

“¿Por qué no? Es un buen actor, es un cuate galán. Los errores en la vida los cometemos todos. Yo espero que él pueda rehacer su vida, pueda retomar su carrera, pueda retomar su familia, pueda retomar muchas cosas”.

‘El Güero’ también habló de lo complicado que resulta enfrentar las consecuencias de malas decisiones, además de que dijo espera que a nadie le pase. “La experiencia que él pasó no se la deseo a nadie y nadie se la merece. Es muy difícil cuando uno comete errores; es duro enfrentarlos, pero así pasa”.

Cabe recordar que el intérprete de ‘Mirreyes vs. Godínez’ permaneció bajo custodia en Estados Unidos luego de que fue sentenciado en 2023 por el homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández.

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Las declaraciones del productor dejan la puerta abierta al actor para regresar a la televisión mexicana tras concluir su sentencia, una posibilidad que Juan Osorio abrazó desde el primer momento.