¿Quién es Luis Rodríguez, novio de Cynthia Klitbo?; SE REENCUENTRA con él por 5 minutos en LCDLF

La noche del martes 1 de septiembre estuvo llena de emociones al interior de ‘La Casa De Los Famosos’. Y es que después de la nominación directa de Masad a ‘Ese Pérez’ tras obtener un beneficio como líder y antes de la sorpresiva salida de Aldo por problemas de salud, se vivió otro momento sorpresa.

Y es que ‘La Casa’ tentó a Cynthia Klitbo para poder ver a su novio por cinco minutos, no sin antes tener que nominar con tres puntos a uno de sus compañeros. La actriz no lo dudó y eligió a Yahir. Mientras que en una cabina estaba Luis Rodríguez esperándola.

A la vista de todos los habitantes, la pareja aprovechó sus cinco minutos. Se besaron, abrazaron y se contaron algunos pormenores que han ocurrido en poco más de un mes en el que Cynthia ha estado aislada en el reality.

El momento no fue juzgado por los habitantes, pese a que en otras ocasiones ha ocurrido, como cuando Gema eligió hablar por teléfono con su abuela y así se priorizó la cercanía con un ser querido sobre la estrategia del grupo.

TE RECOMENDAMOS: Alberto Estrella REACCIONA a la confesión de Cynthia Klitbo tras decir que le “calentaba mucho”

¿Quién es Luis Rodríguez?

El joven de 30 años es fotógrafo, realizador y director. Ha enfocado su carrera principalmente en el cine y ha participado en distintos proyectos independientes. Antes de dedicarse por completo al séptimo arte, estudio Psicología Social y luego continuó su formación en cine y fotografía en Cuba.

Uno de los primeros proyectos conocidos de Rodríguez fue ‘El Tigre’, cinta que presentó en diciembre de 2023 y que, según explicó en su momento, fue posible gracias al apoyo de amigos y colaboradores.

Después participó en ‘El Templo’, película de terror psicológico que se estrenó este 2026. El estreno de esa película marcó una de las primeras apariciones públicas de la pareja: Klitbo lo acompañó en la alfombra roja y posaron juntos ante los medios.

¿Cuándo comenzaron su relación Cynthia y Luis?

La pareja hizo pública su relación a finales de mayo pasado, cuando Klitbo compartió en Instagram una fotografía junto a Rodríguez con el mensaje “Me haces feliz”, poniendo fin a las especulaciones sobre su vida sentimental.

Luis no ha querido dar demasiados detalles sobre el origen del romance, aunque ha dicho que entre ambos existen gustos compartidos, afinidad y buena comunicación.

“Con que haya buenos acuerdos, a partir de ahí pasan las cosas”, declaró el realizador la primera vez que habló con la prensa sobre su noviazgo. También señaló que su familia recibió bien a la actriz.

Por su parte, la villana de las telenovelas ha compartido que Rodríguez mantiene una buena relación con su hija Elisa, quien estudia en Canadá y pasa temporadas en México. Ese vínculo, dijo, ha contribuido al desarrollo de su romance.

NO TE VAYAS SIN LEER: Cynthia Klitbo MINTIÓ cuando dijo que no se ha operado la nariz: ya lleva dos intervenciones

La polémica y la edad

La edad ha sido uno de los temas más comentados desde que se confirmó la relación. Y es que Cynthia, quien cumplió 59 años en marzo pasado, le dobla la edad a su novio.

“Es ofensivo que me digan que tengo un colágeno”, declaró. “Se me hace así como: ‘trae su colágeno la anciana’”, agregó, y pidió que ese lenguaje no se normalice.

Rodríguez, en tanto, ha optado por no entrar al debate: “La verdad no le presto atención, no me interesa”, dijo, y aseguró que su prioridad es su trabajo y la estabilidad de la relación.