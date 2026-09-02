Alex Bisogno ya no buscará ver a la hija de su hermano Daniel: “Ya le envenenaron el alma en contra de mí, entonces, ¿para qué?”

Alex Bisogno comienza una nueva etapa profesional con su incorporación al programa Vivalavi, al que considera un bálsamo después de pasar meses marcados por problemas familiares y de críticas tras la muerte de su hermano Daniel Bisogno.

“Tanto mi madre como mi hermano me mandaron esta oportunidad... Lo veo como un parteaguas en mi carrera, en mi vida, después de la tormenta llega la calma y este fue como un bálsamo para mi corazón, no he dejado de trabajar, he estado trabajando mucho, pero yo pedía un proyecto como este y se dio”.

Sobre las polémicas que se dieron con Pati Chapoy, el conductor asegura que ha decidido darle vuelta a la página. “Honestamente, yo creo que ya ni hablar de ella es bueno, decidí cerrar ya ese capítulo en mi vida, porque cuando hay maldad, cuando hay mala leche de la gente, uno tiene que defenderse. En ese momento hablé, me defendí, hubo problemas en mi vida, me deprimí, pero también uno tiene que tener la inteligencia para superar esas pruebas y dejarlas atrás, porque si no, no avanzas, y estoy en un momento de mi vida en el que quiero avanzar y no voy a seguir arrastrando problemas ni acusaciones”.

Además, explica, ya no buscará emprender acciones legales para poder ver a su sobrina Michaela, la hija de Daniel, pues no quiere que la niña termine involucrada en una disputa entre adultos.

“No procedería legalmente, ¿por qué? porque claramente la niña tiene derechos, son derechos del niño, más allá de lo que quiera la madre, pero la niña tiene derecho a tener relación con la familia de su papá, y con su tío, con la gente que la quiere, lamentablemente, como no es deseo de la madre que la niña tenga relación conmigo, prefiero la verdad parar, si yo meto abogados, esto puede ser la guerra de nunca acabar y tampoco quiero ver a la niña obligada, porque claramente a ella ya le cambiaron todas las ideas sobre mi persona, ya le envenenaron el alma en contra de mí, entonces, ¿para qué? ¿para que vaya obligada? No, yo prefiero platicar con ella en otro momento y que sepa lo que sucedió”.

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Alex asegura que, pese a la distancia, no pierde la esperanza de que algún día pueda conversar con Michaela y explicarle su versión de lo ocurrido.

“Por eso he alzado la voz, porque la niña no es tonta y en algún momento lo va a ver, no sé, a lo mejor en cuestión de años, pero lo va a ver y va a ver lo que yo pensaba, y si en algún momento quiere sentarse a platicar conmigo, yo le voy a platicar realmente lo que sucedió, porque una cosa es lo que le dijo su mamá y otra cosa es la realidad”.

El conductor reconoce que ha vivido distintas etapas del duelo por su mamá y su hermano y que todavía existen preguntas y enojo que no ha podido resolver; sin embargo, su trabajo lo ha ayudado a salir adelante.

“Fue perder a dos personas en un año, fueron dos pérdidas muy repentinas y muy rápidas, en febrero del 2024 a mi madre, y en febrero del 2025 a mi hermano, hasta este momento, aunque ya pasaron dos años y medio de la muerte de mi madre, yo no me levanto, me pregunto: ‘¿Por qué a mí? ¿Por qué le tocó a mi familia? somos gente buena, gente trabajadora’, es parte de mi coraje con la vida, pero también es muy difícil enojarte con la vida cuando suceden cosas hermosas como este trabajo”.

Alex Bisogno admite que no ha recurrido a terapia y que ha enfrentado el proceso a su manera, permitiéndose llorar, enojarse y recordar a su hermano.

“No he tomado terapia, creo que es un gran error de mi parte, espero no pagarlo con el paso de los años, en primera, he tratado de manejarlo a mi manera, lloro cuando tengo ganas de llorar, lo platico cuando quiero platicarlo, me enojo cuando me tengo que enojar, me enojo con Daniel por muchas cosas que debió de haber hecho y no hizo en su momento, como cuidarse, como no haber dejado un testamento y muchas cosas, y creo que son parte de estas etapas del duelo”.

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Aunque reconoce que los señalamientos en su contra tuvieron consecuencias emocionales y profesionales, Alex considera que logró sobreponerse y que hoy los hechos son los que hablan por él.

“En su momento, claro que me afectó en todos los sentidos, a mi imagen, emocionalmente, claro que me afectó, me tumbó, me deprimió, a mi familia, claro que nos hicieron mucho daño, pero tenemos la fortaleza para reponernos a eso y más, y aquí estoy, esa es la diferencia”.

