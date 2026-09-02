Fisicoculturista que mat0 a sus padres destapa LA BÚSQUEDA de sus tres sobrinas en Cholula

Hace poco más de un mes, se dio a conocer que Ángel Rodríguez Mora, coach y fisicoculturista de 30 años habría asesinado a sus padres, ambos adultos mayores, y también a su sobrino, Ricardo, de 17 años.

Ahora, la historia toma otro giro inesperado y preocupante, pues otras tres sobrinas, Pamela, Kimberly y Jade, de 13, 10 y 8 años, respectivamente, están desaparecidas y temen que hayan sido víctimas también de Ángel Rodríguez.

Ante los hechos, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla activó la búsqueda de las menores después de que una media hermana acudiera al Ministerio Público para preguntar por ellas, convencida de que estaban bajo resguardo oficial tras el ataque ocurrido en San Pedro Cholula, en Puebla.

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El caso quedó ligado al asesinato de Ricardo y al proceso penal contra su tío Ángel porque las tres niñas fueron reportadas como desaparecidas en el mismo tiempo en el que se descubrió el crimen familiar.

Al tiempo, las autoridades indicaron que las niñas fueron vistas por última vez el 16 de julio de 2026 en Santiago Momoxpan, una fecha que coincidió con el periodo en que se conocieron los hechos violentos dentro del inmueble familiar.

La búsqueda comenzó cuando los familiares acudieron a solicitar los restos de Ricardo, quien murió días después de haber sido golpeado por su tío. Fue entonces cuando expusieron que durante todo ese tiempo pensaron que las menores estaban protegidas por la Fiscalía, pero la dependencia dijo no tener información sobre su paradero.

Finalmente, lo que la familia entendía como un resguardo institucional terminó por convertirse en una desaparición formalmente investigada.

¿Y los padres de las niñas?

Registros indican que los padres de las menores desaparecidas y del joven asesinado habrían enfrentado problemas de salud mental durante varios años. Por esa razón, el DIF intervino y retiró la custodia de los hijos.

Después de esa medida, los hermanos quedaron bajo el cuidado de su tía paterna, Luz María Morales González. Tras el fallecimiento de la mujer, la familia volvió a perder contacto con las niñas.

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Ese antecedente explicó por qué los familiares no tuvieron claridad inmediata sobre el paradero de las menores. La ausencia se conoció públicamente en medio de una investigación penal que ya involucraba a otros integrantes de la misma familia.