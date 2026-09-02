Yahir se derrumba ante la salida de Aldo Rendón de La Casa: “Aquí estoy para él siempre que lo necesite”

Aldo Rendón abandonó La Casa de los Famosos México el martes 1 de septiembre por decisión propia y orillado por problemas de salud que lo aquejaron desde varios días antes.

Hasta Galilea Montijo rompió en llanto al anunciar que su amigo salía de la competencia. La Jefa también lo despidió conmovida: “Hay despedidas que duelen por inesperadas e inevitables. Estás tomando la mejor decisión. Esta siempre será tu casa y las puertas estarán abiertas para ti”.

Yahir entró al confesionario a externar su tristeza

“Tranquilo”, dijo sentirse Yahir en el Confesionario, pero su rostro lo delataba. Describió a Aldo Rendón como “La alegría de La Casa. Una persona con un gran corazón, generoso a más no poder. Una persona directa, sin filtros. Que hacía lo que fuera por hacer reír a todo mundo y también por siempre ser libre diciendo la verdad de lo que decía y pensaba”.

“Es una persona admirable para mí, con un gran talento de lo que hace. Me encontré con un gran amigo, una persona con la que tuve una química tremenda, la mejor dentro de La Casa. Algo que no me esperaba, me las olía que nos la íbamos a pasar super, pero no sabía que tanto”.

Yahir recordó: “Todo el tiempo me procuraba y yo a él. Me gustaba apapacharlo, desde el principio, hacerle el desayuno, comida, y que le gustara, sé que es especial, ha viajado, que le gustara mi comida es especial.

“Su picardía, sus leperadas, siempre me gustaron mucho, el humor que manejó dentro de La Casa”, dijo Yahir, no sin antes no descartar que su amistad seguirá fuera de La Casa de los Famosos México: “Mi casa es su casa. Estoy seguro que nos seguiremos frecuentando, viéndonos, comiendo rico, tomándonos algo, en cualquier lugar. Le deseo todo lo mejor, lo quiero y admiro. Aquí estoy para él siempre que lo necesite”.