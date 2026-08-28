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Hollywood

Actriz de ‘Dawson’s Creek’ descubre que tiene tumor cerebral TRAS LA MU3RTE de su amigo James Van Der Beek

La actriz Bussy Philipps compartió cómo se dio cuenta de su enfermedad mientras estaba de luto por su amigo.

Agosto 28, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Busy-Philipps.jpg

La actruz Busy Philipps descubrió que tenía un tumor cerebral.

Getty Images

“Yo estaba hiperventilando y tratando de respirar”.

Otra de las famosas estrellas de ‘Dawson’s Creek’ enfrenta un difícil diagnóstico. Es Busy Philipps quien acaba de dar a conocer la compleja situación de salud que vivió tras la muerte de su amigo James Van Der Beek.

La actriz compartió en una charla con la revista ‘People’ que si travesía comenzó justo un día después de la partida del protagonista de la popular y querida serie, misma que ocurrió el pasado 11 de febrero.

Busy manifestó que tenía programada una resonancia magnética de cuerpo completo en enero de 2025, pese a no tener ningún síntoma. Sin embargo, fue animada por su primo, el doctor Justin Donlan, tras decirle que “el conocimiento es poder”.

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De hecho, en sus análisis de sangre salió muy bien.

Posteriormente, una tormenta de nieve la orilló a posponer su estudio para el 12 de febrero. Un día antes, su amigo James murió, lo que la hizo dudar en ir.

“¿Debería cancelarla?”, recuerda que le preguntó a su exmarido, Marc Silverstein, quien le respondió: “‘Quizá sea lo mejor que podrías hacer por tu amigo esta mañana. Ve a hacerte ese escaneo’”.

Luego, su primo médico le comunico que la tomografía mostraba una lesión en el cerebro y le pidió que se hiciera otro examen para saber de qué se trataba.

Tras la nueva resonancia, el neurólogo de su hija le confirmó que tenía un “tumor de verdad”: “‘Y está dentro de tu cerebro. Y, Busy, hay que sacarlo’”, le mencionó. “Yo estaba hiperventilando y tratando de respirar”.

En 2 de marzo, la también actriz de ‘¿Dónde están las rubias?’, fue sometida a una cirugía que duró cerca de cinco horas. Le extirparon el tumor y le practicaron una biopsia.

Y aunque todo marchó con aparente normalidad, algo pasó. En una cita con su dermatóloga descubrió que la incisión en su cabeza no se veía bien. Busy había contraído estafilococo y requería intervención para eliminar la infección y extraer una de las grapas de titanio que tenía en el cráneo.

Debido a que se detectó a tiempo, la situación no pasó a mayores. Sin embargo, ella se “desestabilizó”: “Simplemente sentí que había vuelto al punto de partida, y estaba muy, muy molesta”.

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A la distancia, Busy está “agradecida de estar viva” y espera que su experiencia pueda servirle a la gente al conocerla:

“Los médicos nos dicen con frecuencia que no hay nada de qué preocuparse (cuando) uno sabe, en cierto modo, que sí hay algo de qué preocuparse. No hay nada que temer al tener información. Sólo te da fuerza”, concluyó.

James Van Der Beek tumor cerebral
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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