Nieto de Ramón Valdés y Miguel Islas hablan lo que no se sabe de ‘Don Ramón’ y su relación con Chespirito

En una exclusiva para TVyNovelas se juntaron el nieto de Ramón Valdés y el actor que lo interpreta en “Chespirito: sin querer queriendo”.

Reunir a Miguel Islas, el actor que ha dado nueva vida a don Ramón en el foro de grabación, con Miguel Valdés, nieto del entrañable Ramón Valdés, es mucho más que un homenaje tangible para ambos: es un abrazo entre generaciones. Casi como si el alma del querido personaje cruzara el tiempo y la nostalgia para encontrarse cara a cara con su esencia original de su nieto, quien también encuentra en Islas un aire familiar.

Para ambos Migueles, este encuentro no sólo representa una coincidencia de nombres, sino una conexión profunda con la historia, el legado y el amor que millones de personas siguen sintiendo por uno de los personajes más icónicos de la televisión mexicana, don Ramón. Pues Miguel Valdés ha dedicado su vida a preservar la memoria de su abuelo, mientras que Miguel Islas ha logrado emocionar al público con una interpretación auténtica, llena de respeto y cariño. En exclusiva, te presentamos esta locura de charla entre ambos que se nos ocurrió en exclusiva para TVyNovelas.

“DESDE QUE HICE MI PRIMER CASTING HASTA QUE ME DIJERON : ‘ERES TÚ’, PASARON DOS AÑOS": MIGUEL ISLAS

Miguel Islas: Nos conocimos en la alfombra roja de la serie, pensé: “Achis, yo lo conozco, tiene el sello Valdés”.

Miguel Valdés: La primera escena en la que te vi se me enchinó el cuerpo, se me salieron las lágrimas. Te lo juró es como si te hubieras comido a mi abuelo, oír la voz, ver los gestos, los movimientos. Me pongo chinito todavía. Quien hace de María Antonieta, también qué bárbara.

Miguel Islas: Increíble Paola, hace un trabajo maravilloso, es que todos, creo que para al que le apunte, comenzando por Pablo Cruz, quien es un digno protagonista, lleva todo el peso encima, de todos, de toda la serie, de los productores, directores, de toda la gente involucrada. Pablo se los echa al hombro.

Miguel Valdés: Qué pantalones tuvieron, iban a interpretar a gente que es amada o hasta odiada. ¿Cuántas veces casteaste?

Miguel Islas: No, hombre, yo fui el último en ser elegido, desde que hice mi primer casting hasta que me dijeron: “Eres tú”, pasaron dos años. Al día de hoy me siento volando, cada día que me despierto y cada entrevista que doy, es algo muy bonito.

“YO ESTUDIÉ LA MUERTE DE TU ABUELO Y ES ALGO QUE ME PONE MAL LA GARGANTA": MIGUEL ISLAS

Miguel Valdés: Ver cómo fueron desarrollando las cosas y lógicamente sé que hay cosas de ficción, pero yo también sé que les faltan cosas que no sé si vayan a sacar o no. porque no están chiquitas, sí me explico.

Miguel Islas: No, cabe mencionar que fueron ocho capítulos, todo es muy rápido, había más capítulos, la historia era de 20, luego se redujo, luego creció, luego se hizo, o sea, son cosas de producción, de las cuales uno no se entera tanto. Mi primera impresión por ejemplo cuando me vi caracterizado fue reírme, salí, me puse el gorro, me recorrí en un espejo gigantesco y vi a don Ramón, o sea, soy un fan muy ferviente desde siempre. Vas a ver escenas emotivas todavía.

Miguel Islas como Ramón Valdés

Miguel Valdés: No me digas, es que hay cosas fuertes, yo sé que don Roberto se arrepintió toda su vida de no haber ido al sepelio de mi abuelito (Ramón Valdés).

Miguel Islas: Eso fue durísimo. Yo estudié la muerte de tu abuelo y es algo que me pone mal la garganta. Se que no fueron muchos, entiendo que fue algo muy privado.

Miguel Valdés: No, no fue privado, había medios y había todo. Yo lo que he escuchado es que María Antonieta estaba en otro lado. Carlos Villagrán lo fue a ver al hospital, pero también estaba en Venezuela, Roberto sí estaba en México, pero por ahí nos enteramos de que “Margarita” no lo dejó ir. Él se arrepintió y lo dijo públicamente. María Antonieta era su hija, no puedo ponerla en sus amistades porque él la veía como su hijita preciosa.

Miguel Islas: ¿Y Édgar Vivar?

Miguel Valdés: Édgar sí era muy, muy buen amigo de mi abuelo, él iba más seguido a la casa, a las carnes asadas y cosas por el estilo.

Miguel Islas: Este asunto de la muerte de Ramón Valdés fue como él se va de la vecindad, ¿no? Luego se va a Venezuela, regresa a la vecindad y muere...

Miguel Valdés: Cuando vuelve a la vecindad él ya tenía cáncer. No dijo nada, pero ya cuando se van en una gira a Perú se desvaneció afuera del hotel. Le salió un tumor en la columna vertebral y le quitó la sensación de las piernas, porque se le extendió también al cáncer en los huesos. Él tuvo serenidad en sus últimos momentos porque no sufrió dolor y siguió siendo bien cotorro.

