Famosa actriz de Netflix acusa de AGR3SIÓN SEXU4L a Katy Perry: “se apartó la ropa interior”

“Me ha costado casi dos décadas decirlo públicamente”.

Hace 20 años, Katy Perry y Ruby Rose eran amigas, pero eso no detuvo la agresión sexual de la que, asegura, fue víctima la famosa de la serie de Netflix ‘Orange is the new black’.

El escándalo se desató tras la presencia de Perry junto a su novio Justin Trudeau en el Festival Coachella. Katy hizo un comentario alusivo a la presentación de Justin Bieber, quien fue duramente criticado por su apuesta simple donde usó videos de YouTube como pistas para cantar.

“Menos mal que tiene Premium. No quiero ver anuncios”, bromeó la intérprete de ‘Hot n Cold’. Hubo cientos de respuestas al comentario de Perry, sin embargo destacó el de Ruby Rose, quien sentenció:

“Katy Perry me agredió sexualmente en la discoteca Spice Market de Melbourne. A quien le importa lo que ella piense”, indicó.

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La actriz australiana recordó que fue alrededor del 2006, y que ya había hablado de los sucedido antes, pero lo narraba como una experiencia graciosa hasta que cayó en cuenta de que se había tratado de una agresión sexual.

“Katy Perry me agredió sexualmente en la discoteca ‘Spice Market’, de Melbourne, tenía poco más de 20 años, ahora tengo 40, me ha costado casi dos décadas decirlo públicamente..., conté la historia públicamente, pero la convertí en una historia graciosa ‘de cuando estaba borracha’, porque no sabía cómo manejarla de otra manera”, narró Ruby Rose.

Además, compartió que, si siguió relacionándose con Perry, después de la presunta agresión, fue porque la intérprete le había ofrecido ayudarla para obtener la visa americana.

“Ella accedió a ayudarme a conseguir mi visa estadounidense, así que lo mantuve en secreto, pero sí les dije (en el pasado) que no era buena persona y fui atacada por todo el mundo”, destacó.

Al escribir el comentario, un usuario hizo referencia a la estrofa de su exitosa canción: “I kissed a girl and Il ike it” (“Besé a una chica y me gustó”), cuestionando a Ruby si eso es lo que había sucedido, a lo que ella contestó:

“No me besó, me vio ‘descansando’ en el regazo de una de mis amigas (su mejor amiga), para evitarla, se agachó, se apartó la ropa interior y me restregó su asquerosa vagina en la cara, hasta que abrí los ojos de golpe y vomité a chorros sobre ella”.

Sin temor a la reacción que Perry pudiera tener, indicó que no piensa denunciarla, pero que tampoco teme ser demanda, ya que asegura hablar con la verdad.

“No me interesa presentar una denuncia por esto, no cuando ni siquiera he denunciado las numerosas violaciones a manos de hombres adultos, pero puede demandarme si quiere (no lo hará, porque sucedió, tengo fotos y fue, literalmente, en público y presenciado por otras personas), además, sucedieron muchas cosas previas a su estúpida canción que no querrá que mencione, la manipulación psicológica es muy fuerte en ese caso”, expresó.

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En tanto, fue el representante de la cantante quien contestó a una petición del medio TMZ y ahí negó categóricamente las acusaciones de Rose y argumentó que no es la primera vez que la actriz recurre a sus redes para difamar a otras figuras del medio.

“Las acusaciones que Ruby Rose difunde en las redes sociales sobre Katy Perry no sólo son categóricamente falsas, sino que son mentiras peligrosas e imprudentes. La señora Rose tiene un historial bien documentado de hacer graves acusaciones públicas en las redes sociales, contra varias personas, afirmaciones que han sido negadas repetidamente por los implicados”, concluyó.