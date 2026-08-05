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Adulto mayor que fue tacleado cerca de la meta resultó con tres lesiones pero perdona a su agresor

El video de un organizador derribando a don José Julio Mendoza generó indignación

Agosto 04, 2026 • 
Alejandro Flores
corredor tercera edad taclean.jpg

José Julio no llegó a la meta

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Se llama José Julio Mendoza Mendoza y es el adulto mayor que fue tacleado violentamente por uno de los organizadores de la Carrera de Colores.

Y no es un improvisado sino un corredor con plan anual que exige cumplir con metas y tiempos estrictos en periodos establecidos. Por eso le resultaba tan importante participar en la Carrera de Colores de Huamantla.
Pero a pesar de que días antes viajó desde su pueblo para inscribirse, le dijeron que ya no había folios.
Se regresó a su lugar de origen pero el apremio por cumplir con su calendario de carreras lo hizo viajar a Huamantla el mero domingo de la carrera. Se acercó a la mesa y pidió nuevamente que lo inscribiera, explicando su caso. Otra vez se lo negaron.
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¿Por qué no dejaron que el corredor llegara a la meta?

Entonces, como sucede en muchas carreras con participantes que no logran inscribirse, decidió correr sin un número, consciente de que su tiempo no sería registrado oficialmente. Lo que quería era tener su marca personal para seguir con su calendario de carreras.
Lamentablemente, a unos metros de la meta, uno de los organizadores se le atravesó, lo derribó y le provocó tres lesiones: una en el hombre, otra en la cadera y la tercera en uno de los glúteos.

En redes sociales, el video provocó indignación. Aunque ciertamente los organizadores de las carreras tienen la facultad de impedir que los corredores no inscritos no crucen la meta, esto se hace siempre mediante un desvío de ruta antes de la zona de la meta.

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José Julio, maltrecho y lastimado, fue auxiliado por una abogado para exigir una indemnización.
Ante la presión legal y mediática, la familia del agresor pidió una audiencia de conciliación, la cual, para buena suerte de José Julio, fue favorable.

“Me van a ayudar, lo cual considero que sí es necesario”, dijo el maratonista en un video que grabó tras la audiencia.

Todavía no se sabe, sin embargo, el monto de la indemnización pero don José ya perdonó a su agresor.

“Le pido a la gente que dejen de hacer tantos comentarios”, dijo el hombre.

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Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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