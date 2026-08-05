Adulto mayor que fue tacleado cerca de la meta resultó con tres lesiones pero perdona a su agresor

Se llama José Julio Mendoza Mendoza y es el adulto mayor que fue tacleado violentamente por uno de los organizadores de la Carrera de Colores.

Y no es un improvisado sino un corredor con plan anual que exige cumplir con metas y tiempos estrictos en periodos establecidos. Por eso le resultaba tan importante participar en la Carrera de Colores de Huamantla.

Pero a pesar de que días antes viajó desde su pueblo para inscribirse, le dijeron que ya no había folios.

Se regresó a su lugar de origen pero el apremio por cumplir con su calendario de carreras lo hizo viajar a Huamantla el mero domingo de la carrera. Se acercó a la mesa y pidió nuevamente que lo inscribiera, explicando su caso. Otra vez se lo negaron.

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¿Por qué no dejaron que el corredor llegara a la meta?

Entonces, como sucede en muchas carreras con participantes que no logran inscribirse, decidió correr sin un número, consciente de que su tiempo no sería registrado oficialmente. Lo que quería era tener su marca personal para seguir con su calendario de carreras.

Lamentablemente, a unos metros de la meta, uno de los organizadores se le atravesó, lo derribó y le provocó tres lesiones: una en el hombre, otra en la cadera y la tercera en uno de los glúteos.

🚨🏃 Un hombre de la tercera edad fue derribado por un presunto organizador cuando intentaba cruzar la meta de la Cuarta Carrera de Colores en Huamantla, Tlaxcala.



Hasta el momento, no se ha informado la identidad del presunto responsable ni si habrá alguna sanción por lo… pic.twitter.com/qx2hJqfWGW — Periodico Quequi (@PeriodicoQuequi) August 3, 2026

En redes sociales, el video provocó indignación. Aunque ciertamente los organizadores de las carreras tienen la facultad de impedir que los corredores no inscritos no crucen la meta, esto se hace siempre mediante un desvío de ruta antes de la zona de la meta.

José Julio, maltrecho y lastimado, fue auxiliado por una abogado para exigir una indemnización.

Ante la presión legal y mediática, la familia del agresor pidió una audiencia de conciliación, la cual, para buena suerte de José Julio, fue favorable.

“Me van a ayudar, lo cual considero que sí es necesario”, dijo el maratonista en un video que grabó tras la audiencia.

Don José Julián informó mediante un mensaje a la ciudadanía que sostuvo una reunión conciliatoria con la familia involucrada en el percance registrado durante la Carrera de Colores, en el cual sufrió una caída. Tras el diálogo entre las partes afectadas, se estableció un acuerdo… — Ventana Pública (@ventanaXpublica) August 4, 2026

Todavía no se sabe, sin embargo, el monto de la indemnización pero don José ya perdonó a su agresor.