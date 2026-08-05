Shakira recrea icónico meme FRENTE A UN CPU; esta es la historia detrás de la foto

“Me da la impresión de que ya he visto esto hace algún tiempo”.

Era 1997, cuando a Shakira le tomaron una fotografía que con el paso de los años se volvió un referente. Ahora, la estrella planetaria quiso recrear la postal que casi cumple 30 años.

En la imagen aparece Shakira frente a una computadora, simulando que escribe en el teclado, y todo ocurría justo cuando su carrera comenzaba a ascender.

Tras años de que la foto, tomada por Óscar Berrocal, fuera utilizada con algunas frases de canciones de la colombiana, haciendo referencia a trabajos fallidos o la espera para la compra de boleros para conciertos, la famosa la recreó.

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‘La Barranquillera’ decidió volver a sentarse, pero ahora frente a una impresora, una silla ergonómica y ante la ausencia de un teclado. Con humor escribió junto a la imagen: “Me da la impresión de que ya he visto esto hace algún tiempo”.

¿Cuál es la historia detrás del meme?

Fue el propio fotógrafo Óscar Berrocal quien narró al diario colombiano ‘El Tiempo’, en 2025, cómo fue que capturó la instantánea que, décadas después, se volvería meme.

Berrocal compartió que en aquel 1997, Shakira estaba por lanzar su cuarto álbum ‘¿Dónde están los ladrones?’, y su productor, Emilio Estefan, planeaba internacionalizar su carrera.

El fotógrafo arribaba a las instalaciones de ‘El Heraldo’ de Colombia, donde trabajaba en esa época y, se llevó la sorpresa de que, la intérprete estaba en las instalaciones.

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Entonces, a petición de sus editores, Shakira posó frente al CPU, y la foto serviría para ilustrar una noticia sobre la colombiana, la cual sería publicada en la sección juvenil, conocida con el nombre de ‘Pelados’.