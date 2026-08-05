Perez Hilton transmite en vivo aterrador VIDEO; esto se sabe sobre su estado de salud

“Sería interesante ver qué pasaría si muero”, dice Pérez Hilton en un video aterrador.

El influencer, empresario y comentarista de espectáculos habría tenido un brote sicótico y lo transmitió en vivo a través de su perfil de TikTok.

Perez Hilton se hizo famoso por sus ácidos y certeros comentarios sobre el mundo del espectáculo en Hollwyood. Durante este 2026 se ha enfrentado a varias crisis de salud, una de las cuales lo tuvo “muy cerca de la muerte”, según explicó él mismo.

Primero tuvo una úlcera pero luego, tras una semana de problemas respiratorios, su cuerpo respondió con una sepsis, es decir una crisis de muchos órganos que se ponen en riesgo de colapsar.

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Tras salir del hospital, Perez Hilton publicó un video en el que pidió ayuda a sus seguidores para recuperarse económicamente ya que gastó una fortuna en el hospital: lanzó una nueva línea de mercancías como playeras y gorras.

¿Qué le pasó a Perez Hilton?

Pero la noche de este martes 4 de agosto, su transmisión en vivo lo puso otra vez al borde de la vida. Con algo que parece una navaja o cuchillo, se hace cortes en todo el cuerpo.

Mientras se llena de sangre, hace comentarios temerarios y terribles.

De acuerdo con el portal TMZ, “Perez Hilton fue trasladado a un hospital cercano después de que los agentes acudieran rápidamente a su casa en Miami, tras varios informes de que alguien en el interior estaba retransmitiendo en directo actos de autolesión en las redes sociales”.

La información a la que tuvo acceso el portal experto en celebridades, señala que la policía, tras una intervención sicológica para disminuir los efectos del brote sicótico, lograron rescatar al bloguero.